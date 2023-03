Casa Carrara - Dolci in famiglia, da stasera in tv: le anticipazioni

Food Network trasmette oggi, 9 marzo 2023 dalle 21.00, la prima puntata di “Casa Carrara - Dolci in famiglia”. Si tratta di un format che ha come ambientazione l'Atelier del pastry chef Damiano Carrara, già giudice di Bake Off Italia. Preparazioni di alta pasticceria e parentesi di vita privata, con la presenza di sua Chiara Maggenti, anche General Menager dell'Atelier.

Casa Carrara: le anticipazioni

Damiano Carrara non è soltanto un rinomato pasticciere, ma da qualche anno è uno dei volti di riferimento della cucina in tv. Nato a Lucca nel 1985, dopo alcune esperienze all'estero (dall'Irlanda alla California) e alcuni concorsi dove ben figura, torna nel 2017 in Italia e diventa giudice di BakeOff Italia e Junior BakeOff. Seguono Cake Star, insieme a Katia Follesa e Fuori Menù, oltre che diverse pubblicazioni editoriali.

Per i telespettatori Food Network e di Real Time è dunque una presenza familiare, tanto che quest’ultima rete ha trasmesso anche lo speciale “Il matrimonio di Damiano e Chiara”, testimonianza delle nozze tra Damiano e Chiara Maggenti.

In un certo senso il nuovo format “Casa Carrara - Dolci in famiglia”, in onda su Food Network da giovedì 9 marzo 2023 in prima serata su Food Network, riparte proprio da qui. Il programma ha come ambientazione l’Atelier Carrara, che il pastry chef descrive sul sito ufficiale come “Un luogo dove potrai non solo assaporare ma vivere il gusto, la tradizione e l'evoluzione di un sapere dove l'estetica e il design si uniscono alla bontà di un dolce piacere”.

Seguiamo dunque la creazione e la lavorazione di alcune straordinarie bontà del mondo della pasticceria, ma vediamo in scena anche Chiara Maggenti, General Manager dell’Atelier oltre che moglie di Damiano. Ogni episodio ha poi delle trame che sondano il dietro le quinte culinario e familiare. Nel primo appuntamento con il format, ad esempio, vediamo il pastry chef alle prese con una torta da preparare per il proprio fratello, di ritorno dagli Stati Uniti, ma anche la figura di una giovane fan, che bussa alla porta di Casa Carrara.

Dove vedere “Casa Carrara” in tv e in streaming

La prima puntata di “Casa Carrara - Dolci in famiglia” va in onda giovedì 9 marzo 2023 dalle 21.00 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. La rete è visibile anche sul canale 416 di Sky.