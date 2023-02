"Casamonica – Le mani su Roma", stasera in tv: anticipazioni del documentario

Nove racconta propone oggi, 11 febbraio 2023 a partire dalle 21.25, un documentario dedicato ai Casamonica, uno dei clan che gestisce gli affari criminali di Roma. La droga, l’usura e l’estorsione: scopriamo qualcosa in più su questo gruppo criminale.

Casamonica: le anticipazioni del documentario di Nove

Di etnia sinti, la famiglia Casamonica si trasferisce dall’Abruzzo a Roma negli anni Settanta. Inizialmente la loro attività riguarda il commercio di cavalli, ma in breve tempo riescono a stringere legami di fiducia con la celebre Banda della Magliana: il cassiere Enrico Nicoletti diventa per i Casamonica una figura di riferimento. Per non parlare di Renatino De Pedis, per Vittorio Casamonica un “maestro”.

Con il comando di Vittorio Casamonica il clan cresce in modo esponenziale anno dopo anno. La periferia sud-est della capitale diventa la “loro zona” e iniziano a costruire ville caratterizzate da un lusso sfrenato. Il nome dei Casamonica è da anni noto, ma della famiglia si comincia a parlare con più continuità dal 2012, anno che vede retate ed arresti di molti membri della famiglia: emerge in tale circostanza l’importante ruolo delle donne nel sistema malavitoso della banda. Nel 2015 fa notizia il funerale super lussuoso di Vittorio Casamonica, con tanto di carrozza barocca trainata da cavalli ed elicottero che lancia petali di rose.

Un momento chiave quello della morte di Vittorio Casamonica, seguito da ulteriori indagini, arresti e scoperte di crimini esercitati nel corso degli ultimi decenni. Nel 2020 c’è un’altra infornata di illustri arresti, ma i Casamonica continuano ad esistere e a sentirsi forti.

Dove vedere il documentario in tv e streaming (11 febbraio 2023)

Il documentario “Casamonica – Le mani su Roma” va in onda questa sera a partire dalle 21.25 su Nove e in live streaming sul sito ufficiale del canale.