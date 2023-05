“Cash or Trash - Chi offre di più?”, da stasera in tv la nuova stagione con Paolo Conticini

Al via oggi, lunedì 15 maggio 2023, a partire dalle 19.30 su Nove, la quarta edizione di "Cash or Trash – Chi offre di più?", condotto anche quest'anno dall'attore Paolo Conticini. La celebre casa d’aste è alla ricerca di tanti splendidi oggetti vintage e d'antiquariato. Come sempre qualcuno si accaparra i bramati articoli, mentre ad altri resta l'inevitabile delusione.

Cash or Trash: le anticipazioni della nuova edizione

Paolo Conticini torna sul canale Nove, da lunedì al venerdì, nella fascia oraria che va dalle 19.15 alle 20.20: ancora una volta indossa i panni di un banditore d'asta affascinante e ironico. Il programma è "Cash or Trash – Chi offre di più?", basato sul format tedesco "Bares für Rares".

Alla porta di Conticini bussano centinaia di venditori provenienti da ogni zona d'Italia, proponendo oggetti delle loro collezioni private. La varietà degli articoli è straordinaria: talvolta si tratta di semplici curiosità, altre volte di raffinatezze d'epoca dal grande valore. A volte tali oggetti vengono scoperti in modo del tutto casuale, su bancarelle o fiere di paese.

Il format del programma resta pressoché invariato: fondamentale è il confronto con Alessandro Rosa, design, antiquariato e grande esperto di arte moderna, che valuterà l'oggetto dandogli una giusta stima. Subito dopo Paolo Conticini si reca all’asta insieme al venditore, dove troverà i mercanti Giano Del Bufalo, Giovanni De Santis, Stefano D’Onghia, Ada Egidio e Roberta Tagliavini. Questi ultimi si contenderanno gli oggetti più ambiti di ogni puntata del programma. Le anticipazioni dicono che troveremo, tra le molte chicche, un rarissimo libro di Harry Potter, un gioco del 1700, un mazzo di tarocchi e un antico stereoscopio.

"Cash or Trash – Chi offre di più?" è prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. sarà rilasciato ogni settimana in anteprima streaming su Discovery+ con cinque episodi disponibili prima della messa in onda sul Nove.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand

La nuova stagione di "Cash or Trash – Chi offre di più?" va in onda tutti giorni dal lunedì al venerdì a partire da lunedì 15 maggio alle 19:05 su Nove e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Ogni settimana cinque episodi vengono rilasciati in anteprima streaming su Discovery+, prima della messa in onda sul Nove.