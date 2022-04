Cash or Trash – Chi offre di più? da stasera su Nove: la nuova stagione con Paolo Conticini

Fresco della vittoria a Il cantante mascherato di venerdì scorso, Paolo Conticini torna sul Nove con la nuova edizione di Cash or Trash – Chi offre di più?. La casa d’aste più famosa della televisione riapre i battenti alla caccia dei migliori oggetti vintage e d’antiquariato. Chi offrirà di più? Chi si aggiudicherà i lotti migliori? Chi invece tornerà a casa a mani vuote?

La sfida all’ultimo rilancio di Cash or Trash, giunto alla seconda stagione, ha inizio stasera alle 19:15, e andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Nove.

Cash or Trash: il programma

Paolo Conticini tornerà a vestire i panni dell’elegante e ironico banditore d’asta, e dovrà affrontare centinaia di richieste per oltre 1.100 oggetti. Affiancato sempre dall’esperto Alessandro Rosa - pronto a fornire l’informazione più importante, la valutazione - Conticini dovrà battere, tra i vari articoli, un raro libro di Harry Potter, un gioco del 1700, un mazzo di tarocchi, un antico stereoscopio. Numerose saranno le compravendite degli oggetti più disparati.

I protagonisti

Oltre ad Alberto Rosa, confermatissimi i cinque mercanti d’arte che hanno appassionato il pubblico nel corso della prima edizione: Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Gino Bosa, Ada Egidio e Stefano D’Onghia si contenderanno nell’asta vera e propria le proposte migliori della puntata. In alcune puntate vedremo all’opera anche il nuovo mercante Fabio Mearini.

Dove vederlo in tv e in streaming on demand

La nuova stagione di Cash or Trash con Paolo Conticini andrà in onda tutti giorni a partire da oggi lunedì 4 aprile alle 19:15 su Nove e in live streaming sul sito. Tutti gli episodi saranno disponibili on demand su discovery+ subito dopo la messa in onda.