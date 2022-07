Il caso Carretta, stasera in tv: la vera storia su Nove

Per il ciclo “Nove racconta” va in onda il documentario “Il caso Carretta”: si tratta di una delle vicende di cronaca italiana più sconcertanti degli ultimi decenni. Nel 1989 Ferdinando Carretta sterminò la sua famiglia, ma soltanto una decina di anni dopo la verità venne a galla, anche se i corpi delle vittime non sono mai stati ritrovati. Ricostruiamo l’accaduto.

Il caso Carretta: la vera storia

Parma, 4 agosto del 1989. Dopo essersi procurato una pistola Walther calibro 6.35, il 27enne Ferdinando Carretta uccide il padre Giuseppe, la madre Marta e il fratello minore Nicola. Tutti freddati a colpi di pistola. I corpi delle vittime vengono poi da lui nascosti nel vicino paese di Viarolo, in una discarica. A rendere però la vicenda ancora più inquietante c'è il mancato ritrovamento sia dei tre cadaveri che quello della pistola utilizzata. Di certo in famiglia si respirava da tempo un'aria molto pesante e i litigi erano pressoché quotidiani. Poco dopo viene ritrovato il camper della famiglia, nei pressi di Milano; ma delle persone scomparse nessuna traccia.

Per molti anni tutti hanno dato per buona la versione di Ferdinando: un trasloco miliardario ai Caraibi o la scomparsa dei tre durante una vacanza. Nel mentre, mediante una firma falsa del padre, Ferdinando intasca una grande eredità e va a vivere a Londra. Nessuno sembra sapere più nulla dell'uomo, ma nel 1998 mediante un semplice controllo, nella periferia londinese un poliziotto si accorge che ha a che fare con una persona dichiarata scomparsa. Nel novembre del 1998 Ferdinando Carretta confessa il suo delitto al programma televisivo Chi l’ha visto. La troupe dello show lo convince a rientrare in Italia. A Fiumicino l'uomo viene arrestato e ribadisce la sua colpevolezza.

Nell’aprile del 1999 la corte d’Assise di Parma giudica Ferdinando Carretta colpevole, ma si stabilisce che all’epoca dei fatti era incapace di intendere e di volere. Attraverso nuovi rilevamenti vengono trovate nella vecchia casa tracce di sangue umano, ma dei corpi e dell'arma del delitto nemmeno l'ombra. L'uomo viene rinchiuso nell’ Opg di Castiglione delle Stiviere (Mantova). Dopo poco più di 7 anni entra in una comunità di recupero, a Forlì. Nel maggio del 2015 torna in libertà.

