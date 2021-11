Zelig 2021, prima puntata: la scaletta dei comici sul palco

Sono passati otto anni dall'ultima puntata di Zelig. Ed ora il programma comico più amato delle reti Mediaset, e non solo, sta finalmente per tornare. Un vero e proprio evento televisivo che vede alla guida Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in diretta dal Teatro Arcimboli di Milano. Ma chi saranno i comici che sfileranno sul palco? E chi, invece, sarà tra i grandi assenti? Proprio in queste ore sono state diffuse le anticipazioni delle tre serate in onda a partire da giovedì 18 novembre, a partire dalle 21.25 su Canale 5.

I comici sul palco

Presenti più grandi nomi della risata all’italiana, protagonisti della storia del programma. La prima delle tre serate evento (le altre due saranno giovedì 25 novembre e 2 dicembre), vedrà alternarsi sul palco del TAM nomi quali Teo Teocoli, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Raul Cremona, Mister Forest, Anna Maria Barbera, i Senso D’Oppio, Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Vernia, Federico Basso e tantissimi altri.

Il forfait di Checco Zalone

Pare non abbia invece risposto "presente" Luca Medici in arte Checco Zalone. Stando a quanto riportato dal sito Dagospia, il comico, vero fenomeno del botteghino, ha declinato l'invito nonostante le sue origini arrivino proprio da Zelig. Indimenticabile il suo Siamo una quadra fortissimi, ideata dall'artista pugliese nel 2006 in occasione dei mondiali di calcio.

Zelig, il programma

Zelig è da sempre anche un grande laboratorio di comicità: nel corso degli anni ha scoperto e lanciato alcuni tra i più grandi nomi della risata. E anche in queste puntate speciali, che celebrano le nozze d’argento tra Mediaset e Zelig (25 anni insieme: la prima puntata nel 1996 su Italia 1) e i 35 anni di storia del marchio, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti della risata al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.