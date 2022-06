"Cerchiamo ragazze che soffrono di disturbo alimentare": il casting tv choc

"Per una nota trasmissione televisiva stiamo cercando ragazze dai 20 ai 25 anni che soffrono di disturbi alimentari. Se avete queste caratteristiche scrivetemi subito a giada@corima.it". Questo il messaggio pubblicato sui social da Giada Massara, che sul suo profilo si definisce casting director a Mediaset e di Forum. Un appello che ha scatenato un vespaio di polemiche, poiché rintracciato e rilanciato da Marusa Albertazzi, attivista del Movimento del Fiocchetto Lilla, l’associazione simbolo della lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare. L'annuncio è sparito dopo la bufera.

"Questa per me è istigazione ai disturbi alimentari bella e buona", sostiene Albertazzi, che spiega quindi le sue ragioni: "Senza pensare che poter andare in tv grazie alla propria malattia fornisce un rafforzo non indifferente alla malattia stessa". E ancora: "Senza pensare che interpretare un ruolo per una non-attrice significa non avere gli strumenti di difesa che si imparano nelle accademie e nelle scuole di recitazione. Senza un supporto clinico. Senza pensare che fare un casting per malate di disturbi alimentari è un trigger terribile per la malattia", prosegue.

Albertazzi, insomma, sottintende che la trasmissione a cui la papabile concorrente dovrà partecipare sarà Forum, sebbene non sia specificato. Va precisato però che dobbiamo ipotizzare che Massara si occupa, almeno stando al suo profilo, anche di altre trasmissioni.

Mediaset si dissocia?

Come fa notare Il Fatto Quotidiano, la mail fornita richiama a Corima, società di produzione della trasmissione. Non si tratta di un casting organizzato da Mediaset (la trasmissione non viene citata direttamente) ma dalla società di produzione esterna. E la stessa Albertazzi tiene a sottolineare che "il post è stato rimosso, Mediaset non ne sapeva nulla e questa signora lavora per una casa di produzione. W il Movimento Lilla".