Da Dollface alla serie sull'amore ai tempi della pandemia: le novità di marzo su Star

Le nuove serie tv e i film di culto da vedere sulla neonata piattaforma Disney per adulti

Star ha fatto il suo debutto oggi, martedì 23 febbraio, e sembra già destinata al successo. La nuova piattaforma di streaming per adulti integrata con Disney+ è partita subito col botto, grazie a 42 serie tv, 249 film e 5 produzioni Star Original subito disponibili nel catalogo, ma per marzo sono già in arrivo altrenovità.

Oltre a film del passato - Il cigno nero, Cocktail, Grand Budapest Hotel, Conan il Barbaro e tanti altri - dal prossimo mese su Star gli spettatori italiani potranno vedere quattro serie tv Star Original.

Vediamo tutte le uscite di Star a marzo 2021, con le trame, i cast e le principali anticipazioni.

Dollface (serie tv Star Original)

Kat Dennings interpreta una giovane donna che, dopo essere stata lasciata dal suo fidanzato storico, deve affidarsi alla sua immaginazione quando entra di nuovo nel mondo delle donne, sia a livello letterale che metaforico, per riallacciare i rapporti con le amiche che aveva abbandonato da tempo.

Il cast di Dollface vede la partecipazione di Brenda Song, Shay Mitchell ed Esther Povitsky. La serie è stata creata da Jordan Weiss, la showrunner è Ira Ungerleider, tra i produttori anche Margot Robbie.

Data di uscita di Dollface: 4 marzo

Filthy Rich (serie tv Star Original)

Una serie drama in cui ricchezza, potere e religione si intersecano. I Monreaux sono una famiglia del sud degli USA estremamente ricca, nota per aver creato un canale televisivo cristiano di successo.

Sul punto di lanciare un ramo della società dedicato alla vendita online, il patriarca della famiglia, Eugene, muore in un incidente aereo, lasciando sua moglie, Margaret, a occuparsi degli affari di famiglia. La scomparsa di Eugene ha un enorme impatto sulla famiglia, che è sconvolta nello scoprire che l'uomo aveva tre figli illegittimi, tutti inclusi nel suo testamento.

Ora Margaret deve usare la sua esperienza negli affari e il suo fascino per controllare i suoi nuovi eredi legittimi, la cui sola esistenza minaccia il nome e la fortuna della amiglia Monreaux.

Data di uscita di Filthy Rich: 12 marzo

Next (serie tv Star Original)

Il pioniere della Silicon Valley Paul LeBlanc unisce le forze con l'agente speciale Shea Salazar per fermare l'intelligenza artificiale da lui creata che sta per distruggere il mondo.

Data di uscita di Next: 19 marzo

L'amore ai tempi del Corona (serie tv Star Original)

Questa serie si divide in quattro parti e parla di quattro storie intrecciate. James e Sade si destreggiano nel loro nuovo ruolo di genitori e si sforzano di essere sempre in sintonia mentre la relazione platonica dei loro migliori amici, Oscar ed Elle, diventa sempre più complicata.

Dopo essersi separati alcuni mesi prima, Paul e Sarah, controvoglia, si mettono in quarantena insieme quando la loro figlia Sara torna a casa dall'università.

Nanda è una donna caparbia determinata a festeggiare il suo 50° anniversario con il marito Charles che si trova in un centro di riabilitazione.

Data di uscita di L'amore ai tempi del corona: 26 marzo

The Resident (serie tv)

Un emozionante medical drama incentrato sugli ultimi anni di tirocinio di un giovane medico che cerca di portare a galla la verità su ciò che accade realmente, nel bene e nel male, negli ospedali di tutto il Paese.

Data di uscita di The Resident: 19 marzo (le prime 3 stagioni)

La Favorita (film)

Inizio del XVIII secolo. L'Inghilterra è in guerra con i francesi, tuttavia le corse delle anatre e il consumo di ananas stanno prosperando. Una fragile regina Anna (Olivia Colman) occupa il trono e la sua cara amica Lady Sarah (Rachel Weisz), mentre si prende cura della cagionevole salute e del temperamento volubile della regina, governa il Paese al suo posto.

Quando arriva una nuova serva, Abigail (Emma Stone), Sarah ne subisce il fascino. La prende sotto la sua ala e Abigail vede la possibilità di un ritorno alle sue radici aristocratiche.

Quando le politiche belliche iniziano a occupare molto tempo a Sarah, Abigail entra in gioco come compagna della regina. La loro nascente amicizia le dà la possibilità di realizzare le sue ambizioni, e lei non lascerà che nessuno si metta sulla sua strada.

Data di uscita di La Favorita: 5 marzo

Copia originale (film)

Melissa McCarthy interpreta Lee Israel, famosa biografa di celebrità (e amante dei gatti) che si è guadagnata da vivere negli anni '70 e '80 scrivendo di personaggi come Katherine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estee Lauder e la giornalista Dorothy Kilgallen.

Caduta in disgrazia, Lee per risollevare le sue sorti ricorre all'arte dell'inganno aiutata dal suo fedele amico Jack (Richard E. Grant).

Data di uscita di Copia originale: 19 marzo

Quantico (serie tv)

Sono passati tre anni da quando l'eroina americana Alex Parrish ha dovuto passare attraverso le pericolose acque della CIA e mettere la sua vita in pericolo per salvare il suo Paese.

In questo periodo ha vissuto una vita pacifica e anonima da qualche parte in Italia. Tuttavia, Alex è costretta ad abbandonare questa esistenza idilliaca quando Ryan la convince ad aiutare Shelby da un famigerato trafficante d'armi che la tiene in ostaggio, e che in cambio della liberazione chiede qualcosa che solo Alex può fornire.

Data di uscita di Quantico: 12 marzo (tutte le stagioni)

The Catch (serie tv)

Un investigatore privato di successo è sulle tracce della propria fidanzata scomparsa dopo aver rubato diversi milioni di dollari.

Data di uscita di The Catch: 12 marzo (tutte le stagioni)

Grand Budapest Hotel (film)

Ambientato tra le due guerre, questo film di Wes Anderson racconta le avventure di Gustave H, leggendario concierge di un celebre hotel europeo, e Zero Moustaa, il fattorino che diventa il suo amico più fidato.

Data di uscita di Grand Budapest Hotel: 5 marzo

Wild (film)

Il regista Jean-Marc Valléee (Dallas Buyers Club), la vincitrice dell'Oscar Reese Witherspoon (Quando l'amore brucia l'anima) e lo sceneggiatore candidato all'Oscar Nick Hornby (An Education) portano sullo schermo la straordinaria avventura della scrittrice Cheryl Strayed, che dopo anni di comportamenti sconsiderati, dipendenza dall'eroina e la distruzione del suo matrimonio, si mette in cammino da sola per più di mille miglia sul Pacific Crest Trail.

Data di uscita di Wild: 5 marzo

Sideways - In viaggio con Jack (film)

Un viaggio all'insegna della degustazione di vini, per salutare gli ultimi giorni di uno scapolo, prende una brutta piega quando la coppia di amici entra nel tunnel della crisi di mezza età.

Data di uscita di Sideways: 5 marzo

Il cigno nero (film)

La storia di Nina (Natalie Portman), una ballerina di una compagnia di New York la cui vita è completamente consumata dalla danza. Nel cast di The Black Swan anche Vincent Cassel, Winona Ryder e Mila Kunis.

Data di uscita di The Black Swan: 26 marzo

Genius (serie tv)

Questa serie antologica racconta la vita e la carriera di alcune tra le più grandi menti della storia: dai giorni dell'infanzia fino all'età adulta vengono esplorati i pregi, i difetti, gli amori e le difficoltà degli individui autori delle più sorprendenti scoperte scientifiche.

Le prime due puntate sono dedicate ad Albert Einstein e Pablo Picasso.

Data di uscita di Genius: 26 marzo

Il braccio violento della legge (film)

Popeye "Papà" Doyle, un poliziotto della squadra narcotici interpretato da Gene Hackman, ha la soffiata giusta per scoprire chi si cela dietro una grossa partita di eroina. e decide di lavorare sul caso insieme al collega Buddy "Tristezza" Russo (Roy Scheider).

Data di uscita: 19 marzo

Romeo + Giulietta (film)

La rivisitazione moderna della celeberrima tragedia di William Shakespeare, con Leonardo Di Caprio e Claire Danes diretti da Baz Luhrmann.

Data di uscita di Romeo+Giulietta: 26 marzo

Air Force One (film)

Harrison Ford è il presidente degli USA che, dopo aver dichiarato tolleranza zero verso i terroristi, vede il suo aereo presidenziale sotto il controllo dei terroristi. Con Gary Oldman e Glenn Close.

Data di uscita di Air Force One: 26 marzo

Conan il Barbaro (film)

Arnold Schwarzenegger è Conan, che dopo la morte dei suoi genitori viene venduto a dei mercanti di schiavi per essere addestrato a combattere. Quando viene liberato, vuole vendicarsi dei suoi genitori uccisidal signore della guerra Thulsa Doom (James Earl Jones).

Data di uscita di Conan il Barbaro: 19 marzo

Le altre uscite di marzo su Star

Tra gli altri titoli in uscita da marzo su Star, si segnalano: Il braccio violento della legge 2 (sequel del film con Gene Hackman); I Tenenbaum (film di Wes Anderson con Ben Stiller), Cocktail (mitico film con Tom Cruise) e Toys (con l'indimenticabile Robin Williams).