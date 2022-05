Caterina Balivo torna in tv, ma niente Rai: l'annuncio sul nuovo show

Caterina Balivo torna in tv. Dopo due anni di stop dagli impegni lavorativi che l'hanno vista solo come partecipe a programmi dei colleghi Milly Carlucci e Carlo Conti (giudice del Cantante Mascherato e concorrente di Top Dieci, entrambi su Rai1) la ex conduttrice di Detto Fatto e Vieni da Me ha annunciato di essere pronta ad una nuova esperienza televisiva che la vedrà ancora padrona di casa di uno show del tutto nuovo.

Niente Rai, però: raccontando il nuovo progetto di cui sarà protagonista, Caterina Balivo ha anche precisato la rete che lo ospiterà, ovvero Tv8, canale privato edito da Nuova Società Televisiva Italiana, appartenente al gruppo Sky Italia.

Il nuovo programma di Caterina Balivo

"Da sempre mi chiedete “Quando torni in tv?". E io vi dicevo: quando ci sarà un progetto che mi piace" ha esordito caterina balivo parlando del programma che si appresta a condurre su Tv8. Lo show si chiama Chi vuole sposare mia mamma? e vedrà al centro figli e figlie che desiderano il bene della loro mamma.

"Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme" ha aggiunto la conduttrice: "È un “dating” inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna! Quando Antonella D'Errico (direttrice di Tv8, ndr) mi ha raccontato questo format by Blu Yazmine ho subito capito che mi sarei divertita tantissimo e ora spero che lo facciate anche voi". Migliaia i follower che hanno già espresso i loro complimenti a Caterina per la nuova avventura di cui, adesso, si attende di conoscere la data della messa in onda e altri dettagli sul format.