Caterina Balivo su Rai 1: "Pronta a tornare". Lo spot del nuovo programma che prende il posto di Serena Bortone

Tra le novità della prossima stagione televisiva Rai c'è anche il ritorno di Caterina Balivo a tre anni dalla conclusione del suo Vieni da me. La volta buona si chiama il suo nuovo programma di infotainment che si propone di raccontare le eccellenze italiane in tanti settori e che nei pomeriggi di Rai 1 prenderà il posto di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone fino allo scorso maggio.

Nelle scorse ore lo spot della trasmissione ha iniziato a essere trasmesso per anticipare i contenuti: "Io ci sono e ho un piano" spiega Caterina Balivo, in onda ogni giorno, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta. Nello studio sarà allestito un salotto: "Attualità, spettacolo, fiction e gioco da casa", aggiunge ancora la conduttrice nel promo che assicura la presenza di un ospite per un faccia a faccia con lui e promette di continuare a raccontare il bello dell'Italia strizzando l'occhio ai telespettatori che, da casa, saranno protagonisti. "Pronta a tornare? Certo, è la volta buona!" conclude poi Balivo.

La conduttrice, che fino alla scorsa stagione è stata al timone del quiz Lingo su La7, ha raccontato tempo fa la decisione di andare via e poi tornare in Rai: "È stata una mia scelta andare via e non ci sono né vincitori né vinti" ha detto in un'intervista a Super Guida Tv: "Anche Lingo è stata una scommessa vinta. Da tempo volevo condurre un game e avrei anche continuato a farlo. Poi però è arrivata la chiamata da parte dell'azienda e avevo capito che era arrivato il momento di tornare a casa". E sul suo nuovo programma: "In La Volta Buona racconteremo il territorio e le eccellenze italiane in tutti i campi. Ci sarà tanto intrattenimento, con giochi da casa per un pomeriggio spensierato, guardando all'attualità ma con allegria. Penso che le persone abbiano bisogno di serenità, di eleganza e di un racconto della provincia italiana".

Cosa farà Serena Bortone

Per Serena Bortone, invece, il passaggio a Rai 3: nel weekend la giornalista condurrà Le parole (titolo provvisorio), programma presentato da Massimo Gramellini che adesso è passato a La7. Le parole andrà in onda anche la domenica per riflettere e analizzare la contemporaneità. "Per tre anni questo è stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà per sempre con me" ha detto Bortone nell'ultima puntata del suo Oggi è un altro giorno, la cui cancellazione ha generato qualche malcontento come quello palesato da Jessica Morlacchi, presenza fissa nel suo programma.