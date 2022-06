"Chi vuole sposare mia mamma?": tutte le informazioni sul nuovo show con Caterina Balivo

Al via mercoledì 22 giugno in prima serata, Chi vuole sposare mia mamma? è il nuovo dating show (estivo) di TV8. Condotto da Caterina Balivo, vede cinque donne single corteggiate da pretendenti. Per una volta, però, le scelte non sono dettate dal volere delle sole signore: a fare da ago della bilancia saranno infatti i figli delle stesse. Scopriamo tutte le anticipazioni di questa nuova trasmissione.

Chi vuole sposare mia mamma?, anticipazioni e meccanismo

A due anni dalla fine di “Vieni da me”, Caterina Balivo torna a condurre non uno, ma ben due programmi. “Help - Ho un dubbio” parte a fine luglio su Rai 2, mentre da questa sera, mercoledì 22 giugno, vedremo la conduttrice al timone di “Chi vuole sposare mia mamma?”, nuovo dating show della prima serata di TV8. In una villa situata in uno splendido spazio immerso fra erba e alberi, cinque donne single di età compresa fra i 40 e i 60 anni sono pronte a rimettersi in gioco. Ognuna di loro è accompagnata da un figlio o da una figlia (talvolta sono stati proprio loro ad aver spinto il genitore a partecipare al programma) e incontrano, di volta in volta, dei pretendenti: uomini intenti al corteggiamento, che puntano a essere "il prescelto", colui che riceverà il bouquet finale. Per ogni coppia madre-figlio vi sono sei pretendenti. A differenza di analoghi dating show le decisioni saranno dettate, oltre che dal volere della donna, da quello dei figli che spesso hanno l'ultima parola sulle decisioni. I componenti delle coppie formate dovranno successivamente comunicare se continuare la frequentazione lontano dalle telecamere o meno.

Dove e quando vederlo in tv e in streaming (dal 22 giugno)

Chi vuole sposare mia mamma? va in onda il mercoledì alle 21.30, a partire dal 22 giugno, su TV8 e in live streaming sul sito ufficiale del canale.