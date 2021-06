Caterina Balivo: "Quando mi tolsero il programma in Rai fu una tragedia. La tv non sarà più un impegno quotidiano"

Lontano dalla tv non si sta poi così male. Caterina Balivo lo ha capito nell'ultimo anno, dopo la decisione di prendersi una pausa. Il suo non è un addio al piccolo schermo, ma un passo indietro sì, come spiega a Il Mattino: "Per me non sarà più un impegno quotidiano come è stato finora. Dopo 15 anni di live quotidiani e di giornate trascorse tra studio e redazione, ho deciso di fare altro. L'ho capito in quest'anno di pandemia - racconta - Il mondo ha rallentato e ho rallentato anche io. Ho voglia di vivere la quotidianità in maniera diversa. Poter fare interviste senza l'ansia della tv, sognare nuovi format, mangiare a casa a pranzo, non essere per forza performante tutti i giorni e mostrare che va tutto bene anche se intorno ti crolla il mondo, stare coi miei figli".

Questa nuova quotidianità le piace: "Non voglio imporre ai bambini una vita frenetica - continua - Se al ritorno da scuola non vogliono parlare, non voglio più arrabbiarmi. Prima li obbligavo a parlare perché il mio tempo era limitato. Insomma, con il Covid ho aperto un nuovo ciclo della mia vita che per ora mi sta piacendo".

"Dodici anni fa ho subito un'ingiustizia, quando mi tolsero Festa Italiana"

Caterina Balivo ha cambiato totalmente approccio nei riguardi del lavoro. Non è più una priorità, come anni fa, e certi 'no' sono stati fondamentali per far maturare dentro di lei certe consapevolezze: "Dodici anni fa ho subito un'ingiustizia. Vivevo a Roma, avevo anche comprato casa. Conducevo Festa Italiana (su Rai 1, ndr) che aveva successo e qualcuno ha deciso di non affidare più a me il programma. Vissi quel 'no' come una tragedia. Mi furono proposte trasmissioni meno importanti che rifiutai. Per fortuna frequentavo un ragazzo che viveva tra Roma e Londra, Guido Maria Brera, l'uomo che poi è diventato mio marito, e mi sono trasferita a Milano". Quel 'no' è stato la sua svolta: "Si è aperto un nuovo ciclo di carriera e di vita - conclude - Ho iniziato a lavorare anche come autrice per nuovi programmi. Ho scritto un libro. Ho avuto dei figli. Ho tratto il meglio dalla situazione pensando non a quello che avevo perso, ma a quello che avrei guadagnato".