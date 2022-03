Catfish – False identità: in prima tv su Mtv l’incredibile storia di Gabby e la "morte" di Kendrick

Un nuovo caso per Nev Schulman e Kami Crawford a Catfish – False identità: i due conduttori cercheranno di aiutare Gabby a chiarire la situazione di Kendrick, che sembrerebbe essere addirittura morto. Un caso senza precedenti che metterà in difficoltà tutti. L’appuntamento è stasera su MTV alle 22:00.

Catfish – False identità: l’incredibile storia di Gabby e Kendrick

Gabby conosce Kendrick per caso, quando il ragazzo le scrive su Snapchat e i due iniziano a chiacchierare. Dopo essersi scambiati i numeri di telefono, si avvicinano sempre di più, tanto che Kendrick dice alla ragazza di volerla incontrare e stare con lei. Gabby aspetterà per ore invano, prima di ricevere un messaggio da Holiday – la ex ragazza di Kendrick – che la informa che il ragazzo è ricoverato in ospedale a Miami e rischia di non farcela. Le scriverà poi il cugino, Tim, dicendole che Kendrick è morto e i funerali si sono già svolti. Tanti punti, tuttavia, non tornano, e Nev e Kamie vogliono vederci chiaro.

Il programma

Catfish – False identità è il docureality di MTV che racconta le vicende delle vittime dei “catfish”, persone che creano una falsa identità all’interno del web e dei social.

Dove vederlo stasera in tv (domenica 27 febbraio)

Il nuovo episodio di Catfish – False identità è in onda in prima tv questa sera alle 22:00 su MTV (canale Sky 131).