"Cattelan al posto di Fazio": l'indiscrezione

"Non si può essere adatti a tutte le stagioni" ha detto domenica sera Fabio Fazio a Che tempo che fa, commentando il suo addio alla Rai dopo 40 anni. Ora che il conduttore prenderà il largo per approdare a Discovery, sul Nove - con un contratto, pare, da 2,5 milioni di euro l'anno - la Rai dovrà però trovare qualcuno adatto a prendere il suo posto. E non è una scelta semplice, considerando non solo gli ascolti registrati dal talk show di Rai 3 - in media 2 milioni e mezzo a puntata - ma anche la qualità del programma e il talento del suo padrone di casa, capace di portare ospiti del calibro di Barack Obama e Papa Francesco.

Le nuove nomine hanno rivoluzionato i vertici della tv pubblica e la questione Fazio è ufficialmente il loro primo grattacapo. Si stanno vagliando diversi profili per trovare il nuovo volto della domenica sera di Rai 3 e pare che in pole position ci sia Alessandro Cattelan. Un'indiscrezione circolata nelle ultime ore e che risulta attendibile visto che Cattelan, tra le new entry Rai degli ultimi due anni, è ancora alla ricerca del suo posizionamento in prima serata. Dunque il conduttore di Stasera c'è Cattelan su Rai 2 potrebbe traslocare sulla terza rete ma nel prime time della domenica.

Anche Fazio con il suo Che tempo che fa venne trasferito più volte da una rete all'altra, fino a Rai 3. Guardando oggi come è andata a finire, non ha portato benissimo. Staremo a vedere, intanto sui social arrivano già le prime bocciature. "Sostituire Fazio con qualcosa di simile, perlomeno nella forma (intervista one-to-on) è una cavolata ancora più grossa della sua perdita" scrive un utente, e ancora: "Se l'ipotesi Cattelan è reale (potrebbe esser spuntata solo per analogia), lui è alquanto intelligente da evitare un clamoroso autogol". E c'è chi si chiede: "Ma quindi Cattelan è di destra?".