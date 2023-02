Cattelan e Fedez prendono in giro Diaco: "Basta parolacce, lui è vigile!" (video)

Il severo rimprovero mosso da Pierluigi Diaco a una signora del pubblico resta al centro delle discussioni mediatiche del momento. "Non si possono dire parolacce!" ha ammonito severo il conduttore, interrompendo la diretta del programma di Rai2 BellaMa per chiedere alla donna di fare le sue scuse, perché - ha aggiunto - "siamo il servizio pubblico e non si può sentire quello che hai detto". Sull'episodio sono tornati ieri Alessandro Cattelan e Fedez durante la trasmissione Stasera c'è Cattelan, sempre suol secondo canale Rai: con intenti evidentemente ironici, il conduttore e il suo ospite hanno preso in giro Diaco, rivolgendosi a lui per scusarsi quando sono state pronunciate parole volgari.

"Conducevo la battaglia del ddl Zan perché era ostacolato dalla commissione giustizia, da un signore che stava bloccando un processo democratico, era quello che mi stava suo cogli***" le parole di Fedez che subito dopo si è scusato con Diaco. A fargli eco lo stesso Cattelan: "Federico... Federico...!" il suo ammonimento, enfatizzato ancora quando il cantante ha pronunciato il termine "caz*o". "Ma siamo in seconda serata?" ha chiesto allora Fedez; "Eh ma Diaco è vigile!" ha aggiunto Cattelan che già con l'altro suo ospite, Mike Lennon, era tornato a canzonare la ramanzina di Diaco. La "colpa"? Aver detto "caz*arola". "Scusa cos'hai detto? Oh Mike! Oh, no, non si possono dire le parolacce. Qui siamo su Rai Due ed è servizio pubblico. Oh hai fatto una cosa molto brutta, una roba bruttissima. Chieda scusa immediatamente" ha scherzato il conduttore.

All'indomani del rimprovero che tanto ha fatto il giro della rete Pierluigi Diaco era tornato sulla vicenda ribadendo la correttezza del suo atteggiamento: "Mi piace l'idea di fare una televisione pulita, con un linguaggio semplice ma rispettoso del pubblico e mi piace anche fare un po’ il bacchettone", aveva detto. E chissà se ieri, alla vista delle parodie a lui dedicate gli sarà scappata un risata.