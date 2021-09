Il monologo di Alessandro Cattelan per Raffaella Carrà (con plateale gaffe)

Non solo un doveroso omaggio, ma anche una gaffe. E' quella fatta da Alessandro Cattelan a proposito di Raffaella Carrà. Nel corso della puntata di Da Grande, show che ha segnato il debutto del conduttore Sky in Rai, il presentatore ha voluto fare un doveroso omaggio all'icona di cinema e tv (grazie al coinvolgimento di Elodie), ma è anche scivolato in una figuraccia.

La gaffe

"Io non ho mai incontrato Raffaella Carrà", ha dichiarato Cattelan in apertura dello spazio dedicato alla showgirl. A stretto giro, però, i social hanno rinfrescato la memoria al 41enne, ricordandogli di una intervista avvenuta nel 2013 in occasione di un evento Samsung a Milano: lui era intervistatore e lei intervistata.

Il monologo per Raffaella

Uno scivolone che di certo non 'macchia' la stima sfoggiata da Cattelan nei confronti di Carrà, a cui ha dedicato un monologo. "Quando muore qualcuno di importante - ha esordito - tutti dicono che l'hanno conosciuto, che hanno avuto con lui un rapporto speciale, sui social c’è una gara a pubblicare una foto insieme… Fin da piccolo, per me, è sempre stata la Carrà: quella che i miei genitori vedevano in televisione, tanti show, tante luci… Ho imparato che è più bello far l’amore da Trieste in giù prima di scoprire cosa volesse dire far l’amore".

"Per me è stata quella delle sorprese - ha proseguito ancora - quella che mi ha fatto vedere su RaiUno Britney Spears, che ha portato Eminem a Sanremo… Il momento esatto in cui mi sono innamorato di lei è stato un anno fa per puro caso, quando su YouTube ho visto la Carrà intervistata da David Letterman, che non è affatto tenerissimo con gli ospiti. Lì la Carrà ha tenuto testa a David Letterman per tutto il tempo e perfino lui a fine intervista ha iniziato a trattarla da pari a pari". A questo punto, l'ingresso di Elodie e l'omaggio musicale.