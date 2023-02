Maurizio Costanzo, svelata la causa (e il luogo) della morte

La morte di Maurizio Costanzo avvenuta oggi, 24 febbraio 2023, ha sconvolto tutti, dai rappresentati del mondo dello spettacolo di cui ha fatto parte per oltre quaranta anni al mondo politico che ci ha tenuto a esprimere il proprio cordoglio per la sua scomparsa fino allo stesso pubblico, da sempre affezionatissimo al marito di Maria De Filippi trasformando, a suon di audience, ogni suo programma in un successo tv. Scomparsa, quella di Maurizio, all'età di 84 anni, che è arrivata come un fulmine a ciel sereno provocando un cambio repentino della programmazione tv e spingento tutti a chiedersi quali sono state le cause della morte del conduttore e padre dei talk-shaw.

Di cosa è morto Maurizio Costanzo

La notizia che Maurizio Costanzo fosse in fin di vita è rimasta segreta fino a oggi, giorno della sua morte. Ma, secondo le indiscrezioni, il giornalista era ricoverato da una settimana, per problemi di salute. In tantissimi si stanno chiedendo quali siano le effettive cause della morte del conduttore tv e, a pochissime ore dall'annuncio della sua scomparsa, sono emersi i primi dettagli su cosa sia successo davvero a Costanzo e quali complicazioni lo hanno portato alla morte.

Sembra che a causare la scomparsa del marito di Maria De Filippi siano stati dei problemi di cuore di cui ha sofferto ripetutamente negli scorsi anni e che, adesso, si sarebbero aggravati al punto da provocarne la morte. Secondo quanto riporta il Corriere, Maurizio Costanzo sarebbe rimasto vigile fino a poco prima di morire.

Dove è morto Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo si è spento alla Clinica Paideia di Roma dove era in cura.