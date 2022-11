Il film che dimostra come Jennifer Lawrence sappia cavare il sangue dalle rape

Jennifer Lawrence in Causeway

Dal 4 novembre su Apple TV+ è disponibile Causeway, film diretto da Lila Neugebauer (regista in passato di un episodio dell'acclamata miniserie Maid) e con protagonista Jennifer Lawrence.

Ed è proprio lei, Jennifer Lawrence, il motivo principale per guardare questo film, perché l'attrice che abbiamo conosciuto nella saga di The Hunger Games - e che personalmente abbiamo amato nel criticatissimo, anche da lei stessa, Passengers - tiene in piedi un film che, a essere sinceri, non ha esattamente una trama spumeggiante. La riassumiamo brevemente qui sotto, per poi analizzare i pregi e i difetti di questo film.

Di cosa parla Causeway

Lynsey (Lawrence) torna negli Stati Uniti, dopo aver subito un trauma cerebrale durante una missione militare in Afghanistan. Al suo rientro in patria, l'esercito le affianca un'infermiera, che si occupa di assisterla nel percorso di riabilitazione per reimparare a fare cose banali come parlare, camminare, lavarsi i denti, vestirsi, fino a ricominciare a guidare.

Una volta ristabilitasi, Linsey torna a casa, a New Orleans, dove però non è entusiasta di andare. Perché ha un rapporto complicato con la madre, con la quale è costretta a vivere in attesa di poter tornare a servire l'esercito in Afghanistan, sempre che superi i test medici.

E nel frattempo, per non dipendere dalla madre, si trova un lavoro come pulitrice di piscine. Proprio tornando dal colloquio di lavoro, il vecchio pickup che la madre le ha dato si rompe, e deve affidarsi a un'officina meccanica. Qui conosce James Aucoin (Brian Tyree Henry), il proprietario dell'officina, che comprende le sue difficoltà e tiene la macchina in garage finché lei non avrà i soldi per pagare la riparazione.

Tra un passaggio in auto e una visita alla piscina dove lei lavora, Linsey e James instaurano un rapporto strano e tenero. Entrambi hanno traumi passati, fantasmi con cui devono convivere, insomma si scoprono anime affini. Lei scopre i segreti di lui, lui scopre i segreti di lei. E qui ci fermiamo per non spoilerare. Date uno sguardo al trailer qui sotto

Perché (non) vedere Causeway

Ci siamo fermati per non rivelare troppi dettagli che possano rovinare la visione del film, ma non aspettatevi chissà quali svolte o colpi di scena, perché non ce ne sono.

Causeway è un film "silenzioso" (non muto, eh), il cui dramma si snoda lentamente ma senza particolari sussulti. In pratica non succede quasi niente nel corso del film, fatto per lo più di dialoghi tra i due protagonisti, scambi di opinioni, consigli di vita e anche di morte.

Eppure, con una prova attoriale davvero straordinaria, Lawrence e anche Henry tengono in piedi questo film, riuscendo in qualche modo a trasmettere le emozioni, il senso di frustrazione e sconfitta, che permeano i loro personaggi.

Insomma, se cercate un film dinamico e avvincente potrebbe sembrarvi che Causeway sia il classico film che "non decolla mai", come se fosse tutto una lunga introduzione. Ma se volete capire quanto sia brava Jennifer Lawrence, allora Causeway vi fornirà la dimostrazione che questa interprete saprebbe cavare il sangue anche dalle rape.

Voto: 6.5