Torna "C'è posta per te", anticipazioni puntata: Tiziano Ferro, tutti gli ospiti e le storie

Domani, 4 marzo 2023, torna C'è posta per te. Il people show condotto da Maria De Filippi riprende la regolare trasmissione nella prima serata del sabato dopo che, la scorsa settimana, Mediaset aveva sovvertito tutti i palinsesti in memoria di Maurizio Costanzo, omaggiato da tutta la tv italiana con svariati omaggi nel corso del weekend e fino ai funerali.

Ora, però, si torna alla normalità: la nuova puntata di C'è posta per te - che ricordiamo essere stata registrata diverse settimana fa - intratterrà il pubblico di Canale 5 con le sue storie, le sorprese, gli ospiti che puntualmente arricchiscono ogni appuntamento sempre con il prezioso supporto di Maria De Filippi, protagonista assoluta di uno show giunto al suo 20esimo anno. In questa serata Tiziano Ferro, cantante italiano al centro della scena musicale internazionale da due decenni, sarà coinvolto in una emozionante sorpresa. Ci sarano, inoltre, anche Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Kyshan Wilson, amatissimi attori della serie cult Mare Fuori.

Come C'è posta per te, anche Amici torna in onda: il talent di Maria De Filippi sarà nuovamente trasmesso sabato 4 e domenica 5 marzo alle ore 14 su Canale 5.

Alcune foto della puntata in anteprima