C'è Posta per Te, seconda puntata: Luca Argentero, tutti gli ospiti e le storie

Dopo l’eccellente esordio di sabato scorso (con annesse le polemiche sul sessismo che in molti hanno rintracciato nella storia di Stefano e Valentina) torna l’appuntamento con "C’è posta per te" sabato 14 gennaio in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.20. Una nuova puntata ricca di storie emozionanti, complicate vicende sentimentali e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare, ma anche di ospiti prestigiosi.

Questa settimana infatti Maria De Filippi accoglierà in studio Charles Leclerc e Luca Argentero coinvolti in due bellissime sorprese. Chiamati dalle persone comuni come regalo a uno dei loro cari, il ferrarista di Formula 1 e l’attore svestono i loro panni artistici e professionali per mettere in gioco la loro umanità e i loro sentimenti.

A consegnare la posta i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo. Produce Fascino P.g.t, per Mediaset. Firma la regia Paolo Carcano.

Alcune foto in anteprima