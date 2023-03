C'è posta per te, anticipazioni ultima puntata: Gerry Scotti, Marco Mengoni, tutti gli ospiti e le storie

Sabato 11 marzo 2023 ultima puntata di C'è posta per te. Il people show di Canale 5 conclude la sua 26esima stagione ripetendo il grande successo degli anni precedenti, con un appuntamento anche stavolta ricco di emozioni, sorprese, momenti di riflessione e commozione.

Al timone del programma Maria De Filippi, maestra nell'accompagnare il pubblico nelle storie di vita dei suoi protagonisti. Con lei, a chiudere in bellezza questo ciclo di serate due grandi protagonisti dello spettacolo e della musica italiana, Gerry Scotti e Marco Mengoni. Il presentatore di Canale 5, grande amico della conduttrice al suo fianco anche in un momento doloroso com'è stato il funerale di Maurizio Costanzo, e da oltre trent'anni presenza lieta per i telespettatori, sarà il "regalo" per uno dei destinatari della famigerata busta così come il cantautore, al centro della scena ancor più oggi che è reduce dalla vittoria dell'ultimo Festival di Sanremo.

Alcune foto della puntata in anteprima