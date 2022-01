C'è Posta per Te: il padre non vuole ricongiungersi con la figlia, Maria lascia lo studio

(Qui sopra il video con la storia di Carmen)

Lei ha 19 anni, da un anno convive con il fidanzato e da tre anni non ha contatti con il padre. Carmen ha deciso di contattare il programma senza dirlo alla madre e alla sorella perché vuole ricostruire il rapporto con il papà Luigi anche se non sarà semplice. Ad accompagnarla il suo fidanzato testimone delle liti e soprattutto destinatario di una chiamata in cui Luigi gli chiese di dire a Carmen che doveva cambiare il cognome.

La storia di Carmen e del padre Luigi

"Mio padre non vuole più vedermi da tre anni, dice che ha solo un figlio e ha chiamato il mio fidanzato dicendogli che io e mia sorella dovremmo cambiare cognome. Avevamo un bellissimo rapporto, spesso andavo a casa sua, andavamo a cena fuori, mi chiamava e io chiamavo lui. Mio papà si separa da mamma quando avevo 11 anni. Lui è andato via da casa ed è andato dalla nonna. All'inizio piangevo e mi disperavo, ma poi ho capito che lo potevo vedere quando lo volevo, mi chiamava, io lo chiamavo. Mamma e papà iniziano a litigare sempre di più: litigano per gli alimenti per me e mia sorella e quindi noi due eravamo sempre in mezzo" questo è l'inizio della lettera che legge Maria De Filippi al pubblico.

Poi, 5 anni fa, Luigi si fidanza con Nunzia: "Siamo diventate quasi amiche, lei rimane incinta e poi nasce il mio fratellino, le cose peggiorano perché nunzia convince mio padre a bloccare il numero di mamma e io mi sono trovata a fare le veci di mamma e dire a papà che doveva pagare gli alimenti". Arriva poi il giorno in cui tutti e tre seduti in auto Nunzia dice che "avrebbe chiamato l'ex marito per chiedere il mantenimento del figlio, e così io ho detto in malo modo ma perché tu impedisci a papà di parlare con mamma e invece tu puoi parlare con il tuo ex marito?, papà si arrabbia e mi disse di smettere di parlare così altrimenti mi avrebbe fatto uscire il sangue dal naso".

Per Carmen era una semplice litigata, ma scopre che il padre aveva cambiato numero di telefono, poi la mamma lo denuncia per i mancati alimenti.

La compagna di Luigi, anche lei presente, e in parte incolpata da Carmen del rapporto inesistente con il padre è intervenuta per fare alcune precisazioni: "Non sono tre anni che non si parlano ma due e forse da quando noi siamo andati a vivere insieme non avevano più la scarpetta firmata o il vestito firmato ogni mese". Qui Carmen è intervenuta e ha detto che quelle cose non le sono mai interessate.

Il padre allora precisa di aver detto al fidanzato di Carmen che lei e la sorella avrebbero dovuto cambiare il cognome perché al suo compleanno di 18 anni non scelse lui quando gli pose la domanda "o me o mamma". Il pubblico in studio che già stava soffrendo non ha potuto non trattenersi ed è scoppiata in grande applauso rivolto a Carmen quando ha detto: "Ma al mio 18esimo non puoi chiedermi di scegliere è come chiederle nel giorno del matrimonio".

Luigi incolpava la figlia di non averlo cercato e di non aver voluto vedere il fratellino, quindi Maria gli ricorda che ha solo 19 anni, che è ancora una bambina, ma Luigi non è d'accordo e ha affermato che loro, le figlie, gli "mettevano ansia per le richieste, no, non la mamma, loro sono così". "Per adesso sto bene così, possono farmi molto male" ha aggiunto.

Secondo quanto raccontato dal padre su di lui ci sarebbe anche una denuncia penale per violenza, di questo Carmen però non ne è a conoscenza, ma le dichiarazioni della 19enne non servono a scalfire la corazza del padre.

Maria lascia lo studio

Dopo l'ennesimo rifiuto Carmen ha esclamato esasperata: "Io più di questo non posso fare, sono già venuta fin qua". Maria quindi è intervenuta e ha chiesto a Luigi di lasciare lo studio e di confrontarsi con la compagna per prendere una decisione.

Maria però è voluta intervenire durante il conclave, i tre sono tornati in studio dopo alcuni minuti che sono sembrati un'eternità. Il padre sembrava convinto ad aprire, ma poi si è tirato indietro di nuovo, De Filippi è dovuta intervenire di nuovo e alla fine la busta si è aperta, ma non è stato un incontro molto caloroso e sui social in moltissimi hanno scritto che avrebbe dovuto decidere lei di tenere chiusa la busta.