C'è Posta per Te, quinta puntata: Federica Pellegrini e il marito, tutti gli ospiti e le storie

Tanti gli ospiti di C'è Posta per Te previsti nella puntata di sabato 4 febbraio. Alla conduzione del people show di Canale 5 c'è come sempre Maria De Filippi, pronta ad accogliere in studio i suoi invitati illustri ma soprattutto i protagonisti delle storie che da ormai vent'anni caratterizzano la trasmissione.

Due bellissimi regali coinvolgono la campionessa olimpica del nuoto azzurro Federic Pellegrini, che per la prima volta arriva in studio insieme al marito Matteo Giunta. Se infatti fino a oggi la sportiva e il suo allenatore avevano tenuto la love story al riparo di riflettori, ad agosto i due si sono sposati e gridano il loro amore al mondo (compreso il sogno di mettere al mondo un bebè).

Ospite anche il trio di fama internazionale Il Volo, composto dagli inimitabili Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Tenori famosi nel mondo sin dall'infanzia ma che mai hanno dimenticato la loro autenticità.

Al centro della puntata come sempre una busta. Una busta che separa destini, sogni e speranze di famiglie, amici e innamorati. A provare a ricociliare le parti, l'empatia di Maria De Filippi, capace di comprendere e intercettare bisogni e fragilità dei suoi protagonisti, con lo scopo del lieto fine. A consegnare l'invito a partecipare al programma sono i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi. Produce Fascino PGT per Mediaset. La regia è di Paolo Carcano.

Alcune foto della puntata in anteprima