C'è Posta per Te: Luca Argentero, tutti gli ospiti e le storie di stasera

Dopo l’eccellente esordio di sabato scorso (con annesse le polemiche sul sessismo che in molti hanno rintracciato nella storia di Stefano e Valentina) torna stasera in tv l’appuntamento con "C’è posta per te" sabato 14 gennaio in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.20. Una nuova puntata ricca di storie emozionanti, complicate vicende sentimentali e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare, ma anche di ospiti prestigiosi.

Questa settimana infatti Maria De Filippi accoglierà in studio Charles Leclerc e Luca Argentero coinvolti in due bellissime sorprese e pronti a raccontarsi in vesti professionali e private, senza risparmiarsi. Chiamati dalle persone comuni come regalo a uno dei loro cari, il ferrarista di Formula 1 e l’attore svestono i loro panni artistici per mettere in gioco la loro umanità e i loro sentimenti.

A consegnare la posta i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo. Produce Fascino P.g.t, per Mediaset. Firma la regia Paolo Carcano.

Charles Leclerc è tornato single

Di Charles Leclerc si è parlato molto proprio qualche settimana fa, quando ha annunciato su Instagram la fine della relazione con la fidanzata Charlotte Siné con cui faceva coppia da tre anni. Il pilota della Ferrari ha voluto dare lui stesso in prima persona l'annuncio della fine della sua relazione: "È fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo", la richiesta del 25enne monegasco che dopo l'aggiornamento sulla sua vita privata non ha più affrontato l'argomento ufficialmente. Oggi una nuova apparizione pubblica.

Luca Argentero papà per la seconda volta

Decisamente diversa la vita sentimentale di Luca Argentero, appagato dalla gioia di una famiglia che cresce e che spesso è protagonista di bellissimi scatti social. Dopo Nina Speranza, infatti, presto lui e la moglie Cristina Marino avranno un altro figlio, un maschietto: "La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale" ha commentato la futura mamma bis parlando della sua felice seconda maternità.

