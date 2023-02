C'è Posta per Te, settima puntata: Luciana Littizzetto, gli ospiti e le storie

Stasera, sabato 18 febbraio 2022, una nuova puntata di C'è Posta per Te con tanti ospiti ed emozionanti storie. Dopo la scorsa puntata che ha visto il programma di Maria De Filippi scontrarsi con la finale del Festival di Sanremo - una puntata più debole delle altre, se si pensa che era priva di ospiti famosi - il people show di Canale 5 torna con il settimo appuntamento pieno di sorprese emozionanti e divertenti, ma soprattutto con i protagonisti delle storie che da ormai vent'anni caratterizzano la trasmissione.

Nel corso di queste edizioni C'è posta per te è riuscita a fidelizzare un ampio pubblico che segue con passione e si riconosce nei racconti di Maria De Filippi che anche stavolta avrà con lei in studio un'ospite molto gradita, Luciana Littizzetto, pronta a mettersi in gioco per allietare la serata al pubblico presente e ai telespettatori. A chi scrive la comica? A chi manderà la posta? La risposta nella puntata di domani dove il gradito ritorno della comica torinese, già presente in precedenti edizioni del programma, sarà tra gli ingredienti vincenti della puntata. Nessun altro ospite annunciato ufficialmente dalle anticipazioni ufficiali, al netto delle sorprese dell'ultim'ora.

Alcune foto della puntata in anteprima