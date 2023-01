C'è Posta per Te: Charlize Theron, tutti gli ospiti e le storie di stasera

Stasera, sabato 28 gennaio 2023, un nuovo appuntamento con C'è Posta per Te, lo storico people show condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti di quella di oggi, che sarà la quarta puntata della stagione, anche una star internazionale: Charlize Theron. E chissà se anche questa sera il programma di Canale 5 non metterà a segno l'ennesimo boom di ascolti (oltre 5 milioni di telespettatori della scorsa puntata). Tutti davanti alla tv a partire dalle 21.25.

Le sorprese di questa settimana coinvolgono il premio Oscar Charlize Theron e il cantautore con un palmares di 39 dischi di platino Irama. Per l'attrice 47enne, grande nome del cinema mondiale, non è la prima volta a C'è posta per te. Era il febbraio 2014 quando Maria De Filippi la chiamò a sedere al di là della fatidica busta e oggi la miglior attrice protagonista per Monster torna nello studio di Canale 5 ancora protagonista di una grande emozione.

Gradito ritorno anche quello di Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, nel pieno di una carriera artistica iniziata nel 2018 in seguito alla vittoria della17esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e proseguita con la partecipazione a varie edizioni di Sanremo.

Spazio poi ovviamente alle storie, vere protagonista dello show. Storie di grandi amori complicati o mai scordati, i ricongiungimenti, le sorprese pensate per dire grazie a qualcuno al centro degli emozionanti racconti di Maria, vero e proprio collante.

Alcune foto della puntata in anteprima