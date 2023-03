C'è posta per te, Roberta vuole riabbracciare il figlio Alessio ma lui rifiuta

Partecipare a “C’è posta per te” può essere un’occasione per ricucire il rapporto con una persona importante, ma con cui non si parla da tempo. Ed è quello che ha deciso di fare mamma Roberta, protagonista della puntata di sabato 4 marzo, intenzionata a riappacificarsi con suo figlio Alessio.

A determinare la frattura tra i due la relazione nata tra la donna e David, il suo compagno di 17 anni più giovane, che ha deciso di accompagnarla per sostenerla in questo momento così difficile. Il ragazzo avrebbe espresso la sua opinione negativa senza mezzi termini: “Da mio figlio ho ricevuto solo insulti. Sia io che lui – ha raccontato Roberta -. Dice che è più giovane di me e che ha un colore diverso dal mio“.

Roberta vuole riavvicinarsi ad Alessio

Alessio ha deciso di accettare l’invito, ma non appena scopre che dall’altra parte della busta c'è la mamma lui abbassa lo sguardo. Ben presto, però, si rende conto che lei non è sola, ma con il compagno, proprio per questo il suo tentativo di rialzare la testa dura giusto pochi secondi.

I rapporti tra i due si sono interrotti da tre anni, un tempo decisamente troppo lungo per Roberta, che è rimasta ferita dall’atteggiamento del figlio, ma che è intenzionata a fare il possibile per poter porre fine a questo silenzio.

“Se sono qui stasera è perché questa è l’ultima spiaggia. Dopo 'C'è posta' non saprei più che fare – inizia così il discorso di Roberta -. Per me è come stare in un tunnel buio e freddo. Spero di riabbracciarti presto, mi manca sentirmi dire mamma. La mamma è una sola e nessuno può prendere il suo posto“.

Riuscire a guardare sua mamma negli occhi sembra essere quasi impossibile per il ragazzo, che si sente deluso perché ormai da tempo lei non farebbe più niente per dimostrare quello che prova nei suoi confronti. Lei però ha provato a giustificarsi: “Sono mesi che non lo cerco più perché lui mi ha supplicato di non scrivere più al padre per avere informazioni sulla sua salute dopo un’operazione“.

Ben presto, però, Alessio fa venire a galla quale sia il motivo che lo ha portato ad allontanarsi: si è sentito poco considerato. “Non ho mai messo in dubbio che lei mi voglia bene, ma ha preferito il suo compagno a me. L'ho messa davanti ad un bivio e lei mi ha detto che una relazione dopo due anni non riesce a finirla“.

La donna ha approfittato dell’occasione per portare con sé uno scatto in cui erano ritratti insieme lei, Alessio, l’altra figlia e David, a conferma di come ci sia stato un periodo in cui i rapporti tra loro erano buoni. Il ragazzo, però, sorprende tutti e ha una versione diversa, al punto da sostenere di essere minacciato da David. “Mi ha detto che dovevo stare attento pure quando dormivo…“. L’uomo però nega: “Ho i messaggi. Ho scritto "Come fai a dormire sereno quando chiami 'mamma' un'altra persona?" non mi sembra una minaccia“.

L'amarezza è forte per Alessio, deciso a chiudere la busta, anche se Maria prova a farlo ragionare come fa sempre con i suoi ospiti. Roberta ha così rivelato le parole pesanti che il figlio le avrebbe detto: “Una volta gli ho scritto che sarei andato fuori casa, mi ha risposto che mi avrebbe sputato e mi avrebbe fatto strisciare come un verme“.

Maria prova a fare ancora da mediatrice cercando anche di allentare la tensione con qualche battuta, ma senza effetto. Alessio decide di chiudere la busta ed esce dallo studio, parte del pubblico non ha gradito.