Maria De Filippi contro Rosalba: vuole "le nozze come la Ferragni", ma i genitori non hanno soldi

(Nel video in alto, l'intera storia di Rosalba a C'è Posta per Te)

A chiudere la busta stavolta è stata, in pratica, Maria De Filippi. "Per imbarazzo", aggiunge di fronte ai genitori di Rosalba, Valeria e Angelo, arrivati a C'è Posta per Te per recuperare il rapporto con la figlia che non vuole più vederli da giugno. Il motivo è surreale: la ragazza e il suo compagno accusano infatti i due di non averla aiutata economicamente, anzi.

Tutto è nato a causa di un automobile. Mentre infatti Valeria e Angelo avevano deciso di acquistare l'auto per se stessi, Rosalba chiede loro di cederla a Sebastiano. I due, sebbene titubanti, accettano, pur chiedendo loro metà del costo dell'auto, ovvero 12mila euro. Questo è solo l'inizio di quello che, a detta di Rosalba, sarebbe un atteggiamento di mancanza di rispetto tenuto dai genitori nei confronti del fidanzato.

Un nuovo episodio irrispettoso si sarebbe consumato (sempre a suo dire) in occasione del matrimonio. Pare infatti che la coppia avesse deciso di sposarsi nella stessa location scelta da Chiara Ferragni e Fedez, ovvero a Noto. Peccato che i genitori abbiano fatto notare alla figlia di non essere nelle condizioni economiche di sostenere le spese. Diecimila euro sono troppi. Di fronte a questa situazione, Sebastiano lascia Rosalba.

A questo punto, se da una parte il padre di Rosalba prova a consolarla definendo "porco" Sebastiano, lei di tutta risposta si allontana dai genitori. Tra litigi e conflitti di natura economica che proseguono, i rapporti si deteriorano definitivamente, fino ad interrompersi.

Una volta arrivati a C'è Posta per Te, Maria De Filippi fa di tutto per provare ad essere paciere in una situazione così intricata, ma Rosalba non è in alcun modo interessata: "Se mi interessa dei miei genitori? dice - No, perché a loro non interessa di me. Se non sono venuti a cercarmi in questi due anni è solo per non restituirmi i soldi. Non hanno contatti con una figlia per questioni di soldi. Loro non volevano che io tornassi con Sebastiano, solo perché non volevano ridargli i soldi". De Filippi decide di chiudere la busta: "Chiedo scusa, ma un certo punto ero davvero in imbarazzo".