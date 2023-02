Salta "C'è posta per te", stasera su Canale 5 l'omaggio a Maurizio Costanzo: tutte le informazioni

Stasera C'è posta per te non va in onda. Oggi, sabato 25 febbraio 2022, la tv tutta è segnata dal lutto per la scomparsa di Maurizio Costanzo a cui tutti i canali stanno continuando a dedicargli doveroso spazio. E così, dopo la programmazione di ieri stravolta dalla notizia appena giunta, anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni i palinsesti saranno modificati.

Cosa va in onda al posto di "C'è posta per te"

C'è posta per te, dunque, non va in onda stasera. La puntata del programma condotto e ideato da Maria De Filppi slitta per fare spazio all'omaggio pensato da Canale 5 per Maurizo Costanzo. Con un comunicato Mediaset ha fatto sapere che in prima serata ripropone due serate speciali e indimenticabili inventate da Maurizio Costanzo.

La prima, “In ordine alfabetico” con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme del 1999. A seguire, “I tre tenori” con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998. Un momento di grande tv per il pubblico che avrà anche l'occasione di rivedere, accanto al giornalista appena scomparso, altri eccezionali personaggi del nostro spettacolo per sempre nella storia del nostro paese.

I programmi di domenica 26 febbraio 2023

Domenica 26 febbraio, nel pomeriggio, non andrà in onda Amici: al suo posto repliche di Terra Amara e Beautiful. Poi alle 16.30 Silvia Toffanin conduce su Canale 5 lo speciale “Verissimo presenta Ciao Maurizio”. Lunedì 27 febbraio, Canale 5 seguirà in diretta i funerali di Maurizio Costanzo.