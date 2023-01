C'è Posta per Te, terza puntata: Stefano De Martino, tutti gli ospiti e le storie

Torna C'è Posta per Te stasera, sabato 21 gennaio 2023. Tanti gli ospiti pronti a raccontarsi nello studio dello storico people show condotto da Maria De Filippi, sempre acclamatissimo dal pubblico che lo segue con grande riscontro in termini di ascolti L'appuntamento è a partire dalle 21.25, in prima serata su Canale 5, con storie emozionanti, complicate vicende sentimentali e inaspettate sorprese.

Al centro della puntata le emozioni che accedono al programma. E che rispecchiano la nostra storia, le problematiche di tante famiglia, di genitori e figli, le loro storie d'amore, le vicende umane. Questo l'ingrediente principale della trasmissione del sabato sera che da oltre vent'anni sigla il successo del programma. Oltre che alla conduttrice, questa settimana i protagonisti si racconterranno anche a due invitati celebri. Parliamo di Stefano De Martino e di Massimo Ranieri.

Conduttore e showman, De Martino è un volto affezionato dello show di Canale 5. Ed anche della padrona di casa. La sua carriera è cominciata proprio ad Amici, talent show condotto da De Filippi, dove da allievo ballerino è diventato ballerino professionista. Poi l'approdo in Rai, dove si è sperimentato, con successo, nelle vesti di presentatore: oggi ha un programma tutto suo di prima serata, il Bar Stella. Di pari passo è andata la vita sentimentale: ha un figlio, Santiago, 9 anni, nato dall'amore per la moglie Belen Rodriguez, showgirl.

Anche Massimo Ranieri fu ospite di Maria in passato. È accaduto nel 2020, quando con grande generosità il cantante napoletano ha messo a disposizione il suo supporto ad una famiglia ospite in trasmissione.

Quattro i postini che consegneranno gli inviti per la partecipazione in studio: Giovanni Vescono, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Andrea Offredi. La produzione è Fascino P.G.T., la regia è di Paolo Carcano.

Alcune foto della puntata in anteprima