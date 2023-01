C’è posta per te: Adele in lacrime davanti al figlio che la rifiuta, ma i social le danno ragione

Una donna che decide di finire un matrimonio sbagliato perde l’affetto del figlio maschio, che sceglie di andare a vivere dal padre e non vuole vederla pretendendo che torni con l’uomo che l’ha fatta soffrire.

Adele, è una madre che combatte per riconquistare suo figlio Giovanni e ha chiesto l’aiuto di C’è posta per te per riuscirci. Ma le cose non vanno bene e sui social è un coro di sostegno per la donna.

La storia di Adele e Giovanni

Adele si sposa giovanissima quando rimane incinta del primo figlio, ma dopo il matrimonio insorgono problemi e l’unione naufraga.

Dei due figli, il maggiore, Giovanni, prova a fare da mediatore, perché vorrebbe rivedere insieme i genitori, ma quando la madre gli spiega che non ha intenzione di ricostruire quel matrimonio che per lei è stato molto doloroso, il ragazzo taglia i ponti sia con la madre che con la sorella.

Mentre Adele cerca in ogni modo di riallacciare i rapporti, e per questo decide di chiedere l’aiuto di C’è posta per te e di Maria De Filippi.

Quando Giovanni arriva in studio e accetta di ascoltare la madre, Adele cerca di spiegargli tutto quello che prova con parole cariche di amore.

“Tu sei stato un emozione forte, il primo figlio e ora è svanito tutto. Aiutami ad essere ancora tua mamma”. Dice la donna.”Mi manchi Giovanni, mamma ti ama alla follia, aiutami a capire cosa fare per essere ancora la tua mamma”.

Il figlio alla madre: “Per lei non provo niente più”

Il figlio è inflessibile, duro, freddo. Sembra inamovibile e risponde alle domande della conduttrice che cerca di farlo aprire senza far trasparire alcuna emozione e rimanendo fermo sulle sue posizione contro Adele. E alla fine dice la frase peggiore che una madre possa sentire: “Per lei non provo niente più”. Ma Maria De Filippi, nemmeno davanti a tanta ostinazione si arrende e continua a parlare con il ragazzo.

La storia di Adele e Giovanni non ha però un lieto fine. Il figlio conclude: “Sono tre anni che io non le voglio più bene”. E mentre la madre scoppia in lacrime, Giovanni decide di toglierle ogni speranza e di non aprire la busta.

Nel frattempo però sui social, piovono i commenti di sostegno ad Adele che è vista dal web come una donna che ha fatto una scelta coraggiosa liberandosi da un matrimonio doloroso e non dovrebbe ora soffrire anche per aver perso l’amore del figlio.