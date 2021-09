Cecchi Paone: "I tamponi vanno eliminati, sono fallaci". Volano stracci con Cruciani

La discussione sul Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro continua a tenere banco nei principali talk televisivi, infiammando gli animi degli ospiti. L'ultimo round è andato in scena ieri sera a Dritto e Rovescio, dove Alessandro Cecchi Paone si è scontrato sul tema con Giuseppe Cruciani. "La mia soluzione è quella di eliminare tutti i tamponi" ha detto senza mezzi termini Cecchi Paone, dicendosi per certi versi d'accordo con il giornalista: "Non bisogna far pagare i tamponi per lavorare. Eliminandoli si elimina questa ingiustizia".

Una soluzione che non convince Cruciani. "Eliminare i tamponi? Quindi tu per venire qua non l'hai fatto" incalza il conduttore de La Zanzara, provando a inchiodarlo. Netta la replica di Cecchi Paone: "Per venire qui l'ho fatto perché me l'hanno imposto, ma spero che venga tolto. Chi si intende di scienza e di medicina sa che i tamponi, a parte i molecolari, sono molto fallaci. La sicurezza del tampone oscilla tra il 50 e il 65%". La bomba esplode poco dopo, quando il divulgatore scientifico parla di obbligatorietà del vaccino: "Io voglio solo il Green pass che certifica la doppia vaccinazione. Questo toglie l'ingiustizia di dover pagare per lavorare e mi dà la garanzia assoluta, perché il vaccino se porta un possibile contagio è un contagio bassissimo. Evita l'ospedalizzazione, la terapia intensiva e la morte - affonda Cecchi Paone - Le uniche persone che stanno morendo in questi giorni sono non vaccinati. Io sono convinto che Draghi non dice balle e dice cose concrete. Gli strumenti per aprire tutti e stare bene sono due: vaccini e Green pass. Spero introdurranno una legge sul vaccino obbligatorio". Parole che hanno incendiato Cruciani, sostenitore della libera scelta di vaccinarsi oppure no. E insieme a lui una buona parte del popolo social che condanna la tesi di Cecchi Paone.