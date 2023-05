Celebrity Chef, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Venerdì 12 maggio approda su Tv8 una nuova edizione di "Celebrity Chef", il cooking show di Tv 8 condotto - dal suo ristorante "Il Lusso della Semplicità" - da Alessandro Borghese, eccezionalmente in onda in prima serata, per quattro venerdì. La collocazione delle 21.20 non rappresenta la sola novità stagionale del programma.

Celebrity Chef: anticipazioni della nuova edizione

Alessandro Borghese torna su Tv8 con lo show culinario in registrato nel suo ristorante. La grande novità di questo nuovo ciclo di puntate è rappresentata dall'orario della messa in onda: "Celebrity Chef" è infatti nato come programma dell'access prime time. I quattro nuovi appuntamenti sono invece stati collocati nella prima serata di Tv8, in onda per quattro venerdì.

Il format del cooking show resta comunque invariato: alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica o dello sport si improvvisano chef, e si sfidano in cucina per conquistare il titolo. Il menù degustazione da loro ideato deve essere composto da tre portate. Il tutto avviene nel ristorante “Alessandro Borghese - Il Lusso della Semplicità”: il noto chef aiuta i Vip che si mettono in gioco, anche fornendo loro la sua prestigiosa brigata, formata da due sous chef e due addetti alla sala.

I giudici del programma sono la food editor del Corriere della Sera Angela Frenda e Riccardo Monco, primo chef dell'Enoteca Pinchiorri (quest'ultimo ha preso il posto dello Chef Enrico Bartolini). A loro si aggiunge un terzo giudice d'eccezione: Costantino della Gherardesca che, reduce dalla conduzione di "Pechino Express 10", assegna il suo prezioso premio della critica.



Il nome del vincitore viene nel finale decretato dal voto dei due giurati e da quello dei commensali, che voteranno le stelle bianche o nere, a seconda del colore della casacca da chef indossata dai personaggi famosi. Il concorrente che si accaparra più stelle al termine della cena vince il titolo di Celebrity Chef della serata.

Nella prima puntata del 12 maggio troviamo: nel primo episodio l'attrice e comica Lucia Ocone sfida l'attore e regista di film hard Rocco Siffredi; nel secondo episodio l'attrice Giulia Bevilacqua deve vedersela con l'attore e conduttore Francesco Mandelli.

Dove vedere “Celebrity Chef” in tv (dal 12 maggio 2023)

La prima puntata della nuova edizione di "Celebrity Chef" va in onda venerdì 12 maggio a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile in diretta streaming sul sito web della rete.