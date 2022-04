Celebrity Ex on the Beach: conduttori, concorrenti, dove e quando vederlo

Si solleva il sipario sulla nuova stagione di Celebrity Ex on the Beach, la versione inglese dell’iconico dating show ambientato sotto il sole delle Canarie. Confermatissimi in conduzione Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la coppia - in tv e nella vita - da stasera vestirà i panni di “ambassadors” della versione italiana introducendo tutti gli episodi di questa edizione. La formula è la solita: otto celebrities si radunano in una villa da sogno con la speranza di trovare un nuovo grande amore. Ma i loro ex sono pronti scombinare le carte.

Anticipazioni edizione 2022: cast, location e Capanna dei Segreti

Tra i protagonisti della nuova stagione di Celebrity Ex on the Beach sono da segnalare Nathan Henry (da Geordie Shore), A 'Whora (da RuPaul’s Drag Race UK) e Kori Sampson (da Too Hot To Handle). La principale novità dell’edizione 2022, ambientata in una villa extra lusso nell’isola di Gran Canaria, è rappresentata dalla Capanna dei Segreti, un luogo dove avranno sede le più sorprendenti rivelazioni dei concorrenti. Il soggiorno delle celebrities ci garantirà tanti momenti divertenti, alternati a emozioni e stupori. L’altra succosa novità riguarda la sempre più ricca proposta dedicata al mondo virtuale: tramite i canali YouTube, Facebook e Instagram di MTV, verranno diramati contenuti social inediti del programma. Inoltre, sul canale Youtube dell’emittente, insieme allo youtuber e speaker radiofonico Tony IPants, sarà possibile guardare lo Speciale reaction della prima puntata, dove saranno presenti ex concorrenti di Ex on the Beach Italia: Matteo Diamante, Sasha Donatelli, Cecilia Palloni, Giampaolo Calvaresi e Luana Cerbino.

Celebrity Ex on the Beach: quindi inizia e dove vederlo in tv e streaming

Celebrity Ex on the Beach inizia stasera, 6 aprile 2022: sarà in onda ogni mercoledì alle 22.00 su MTV (canale Sky 131) e in streaming sulla piattaforma NOW.