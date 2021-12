Adriano Celentano: "Basta con la dittatura dei talk show sui no vax"

"Basta con la dittatura dei talk show sui no vax". Con questa frase che accompagna un video pubblicato sui suoi profili social, Adriano Celentano continua la sua battaglia per l'imparzialità della tv tra vax e no vax. "Cari conduttori di talk show, avete il compito di essere amorevolmente imparziali tra chi si vaccina e chi non si vaccina", dice Celentano prendendosela con i talk show, a suo avviso sempre più omologati verso posizioni che silenziano i no vax.

Nel video pubblicato oggi su Instagram e Facebook de L'Inesistente anche un plauso alla conduttrice di Controcorrente Veronica Gentili e a Maria Giovanna Maglie per la sua posizione rispetto alle terapie per i non vaccinati, ovvero: "Le terapie alternative al vaccino ci sono da tempo, sono sperimentate, ne stanno arrivando di nuove, e quando abbiamo fatto un consesso internazionale per discuterne solo uno era scettico ed era un italiano".

Nei giorni scorsi Celentano aveva preso a riferimento Enrico Mentana per aver chiuso la porta ai no vax, reo di aver deciso di non dare spazio ai no vax nel suo telegiornale: "Bisogna essere amici di quelli che hanno paura”, il commento fuori campo del cantante: “Anche tu hai paura, altrimenti non ti saresti vaccinato. È assurdo instaurare una guerra tra paurosi".

