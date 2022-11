Cena con delitto, il film con Daniel Craig stasera in tv: trama, cast, curiosità

Va in onda oggi, 9 novembre, su Rai 1 il film “Cena con delitto – Knives Out”. Un delizioso giallo, divertente e pieno di colpi di scena. Diretto da Rian Johnson, si avvale di un cast composto da Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Christopher Plummer e molti altri. Leggiamo qualcosa in più su questo lungometraggio del 2019.

Cena con delitto: trama, cast, curiosità

Il 23 novembre uscirà nelle sale cinematografiche italiane “Glass Onion – Knives Out”. Un’uscita evento, in attesa della distribuzione su Netflix, che avverrà il prossimo 23 dicembre. Il film è l’atteso sequel di “Cena con delitto – Knives Out”, proposto oggi, 9 novembre, in prima serata su Rai 1. Diretto da Roan Johnson e uscito in sala nel 2019, “Cena con delitto” è un giallo in piena regola, che grazie al suo ritmo sostenuto, alla messa in scena elegante e a riferimenti letterari molto nobili (a partire da Agatha Christie) ha saputo trovare i favori di critica e di pubblico. Un’opera molto godibile sorretta da un cast che comprende Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson e Toni Collette.

In attesa dell'uscita di “Glass Onion”, quello che propone Rai 1 è un film da vedere (o rivedere).

Chi ha ucciso Harlan Thrombey, 85enne romanziere? Dopo la festa per il suo compleanno l’uomo è stato ritrovato senza vita nella sua casa. Ad indagare su questo misterioso delitto è Benoit Blanc, detective sagace e sicuro di sé: cominciando ad indagare si accorge che sono in molti i possibili assassini, i tanti familiari ma anche i componenti della servitù. Il testamento dell’uomo sta per essere letto: l’episodio fa venire alcuni nodi al pettine e aumentare le tensioni interne alla famiglia. Blanc si imbatte in palesi bugie e molti segreti. Episodio cardine si rivelerà l’interrogatorio a Marta, infermiera di origini sudamericane dell’anziano romanziere. La trama di intrighi è molto fitta, ma il castello di carte può cadere da un momento all’altro.

Dove vedere Cena con delitto (mercoledì 9 novembre 2022)

Cena con delitto va in onda oggi, 9 novembre, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il film è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.