Cenerentola diventa un musical per Prime Video: tutte le anticipazioni su cast e data di uscita

Secondo Wikipedia, tra cinema e televisione ci sono circa cinquanta adattamenti dedicati alla fiaba di Cenerentola. L'ultimo è quello annunciato da Amazon, che uscirà nel 2021 e sarà una rivisitazione moderna in chiave musical di una delle storie più amate dai bambini (e dagli adulti) di ogni generazione.

Vediamo quali sono le informazioni a disposizione sul nuovo film di Cinderella, e poi ripassiamo insieme la storia di questa fiaba popolarissima in tutto il mondo.

Quando esce il film di Cenerentola su Prime Video

Cenerentola di Amazon sarà disponibile in esclusiva streaming su Prime Video in 240 paesi e territori nel mondo a partire da settembre: non è ancora nota la precisa data di uscita, che sarà comunicata da Amazon nei prossimi mesi.

Il cast e i cantanti del musical Prime su Cenerentola

La regista di Cenerentola di Prime Video è Kay Cannon (che nel 2018 ha diretto Blockers - Giù le mani dalle nostre figlie). Cannon dirigerà un cast di star, tra cui la cantautrice nominata ai Grammy Camila Cabello, Idina Menzel e Billy Porter. Il musical include sia canzoni pop di artisti internazionali contemporanei sia canzoni originali di Camila Cabello e Idina Menzel.

"Cenerentola è un classico che noi tutti conosciamo e amiamo, ma questa volta avrà un tocco inedito e moderno, e sarà interpretato dalla sensazionale Camila Cabello e da un cast di grandi star. Il produttore James Corden e il team creativo sono partiti da questa fiaba amata da tutti e l’hanno rinnovata in una prospettiva fresca e stimolante che piacerà al pubblico e alle famiglie di tutto il mondo. Non potremmo essere più entusiasti di poter far cantare e ballare i nostri clienti sulle note della rivisitazione di Kay Cannon di questo classico". ha dichiarato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios.

Scritto e diretto da Kay Cannon, con cover di canzoni scritte da alcuni degli artisti musicali più popolari di sempre, Cenerentola conta su un cast di star che include Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, con Billy Porter e anche Pierce Brosnan, l'attore britannico noto tra le altre cose per aver prestato il volto a James Bond.

La lunga storia della fiaba di Cenerentola

Cenerentola di Amazon Prime Video è un’audace nuova rivisitazione in chiave musical della favola tradizionale con cui tutti siamo cresciuti. La nostra eroina (Cabello) è un’ambiziosa giovane donna con sogni più grandi del mondo in cui vive, ma con l’aiuto di Fab G (Billy Porter), riuscirà a perseverare e infine a realizzare i suoi desideri.

Ma la storia di Cenerentola ha origini antichissime. Secondo gli studiosi, risalirebbe fino a Rodropi, fiaba egiziana citata a suo tempo dallo storico greco Erodoto. La storia popolare attraversò mari e monti e secoli, finché nel Seicento fu riportata come "La gatta Cenerentola" dal napoletano Giambattista Basile nella raccolta di fiabe "Cunto de li cunti".

Successivamente fu ripresa da celebri autori di favole come il francese Charles Perrault e i tedeschi Fratelli Grimm, e arriviamo così al Novecento, in cui la fama di Cenerentola è diventata universale grazie al film di animazione che la Disney realizzò nel 1950.

Concludiamo con una curiosità: come forse alcuni sanno, Cenerentola è il nomignolo che le sorellastre e la matrigna usano per chiamare la giovane, costretta a pulire le pentole e il camino della casa, e sporcandosi quindi di cenere.