Cercando Elisa - Il delitto Claps: stasera su Nove il documentario sull’omicidio della donna

Per il ciclo “Nove racconta” oggi, 8 luglio, va in onda a partire dalle 21.25 il documentario "Cercando Elisa - Il delitto Claps": cronaca dell'omicidio della ragazza, uccisa nel 1993 da Danilo Restivo. Il corpo della Claps fu ritrovato soltanto nel 2010. Lo speciale trasmesso dal canale Nove ne ricostruisce tutta la vicenda.

Cercando Elisa - Il delitto Claps

L'omicidio di Elisa Claps è tra i più sconvolgenti (e per anni misteriosi) della storia contemporanea del nostro paese. Il documentario "Cercando Elisa - Il delitto Claps" ricostruisce le molte tappe della vicenda: in questo spazio sintatizziamo alcuni dei momenti chiave legati all'assassinio, per mano di Daniele Restivo (condannato all'ergastolo per un altro omicidio, compiuto in Inghilterra).

Il 12 settembre 1993 Elisa Claps aveva 16 anni e frequentava un liceo classico di Potenza. Uscita insieme all’amica Eliana, prima di raggiungere i suoi genitori in campagna passò per la Chiesa della Santissima Trinità, per incontrare un ragazzo di nome Danilo Restivo. Da quel momento nessuno ebbe più notizie sulla ragazza. Di qualche anno più grande, Restivo confermò di aver incontrato la ragazza, aggiungendo di averla poi vista uscire dalla Chiesa. Nessuno riuscì però a ritrovare la Claps.

Il 12 novembre del 2002 in Inghilterra fu trovata senza vita, con corpo mutilato, la sarta 48enne Heather Barnett, con accanto due ciocche di capelli non appartenenti alla vittima. La donna viveva di fronte la casa che Restivo condivideva con sua moglie, che intanto si era sposato. Il 30 giugno del 2011 l’uomo venne condannato all’ergastolo per l’omicidio della Barnett.

Il 17 marzo del 2010 si verificò un’incredibile svola nella vicenda Claps: per dei lavori di manutenzione, nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, fu ritrovato il corpo di Elisa Claps. Il procuratore generale di Salerno comunicò che la Claps fu colpita da Restivo dodici volte con un’arma da punta e taglio, dopo un approccio sessuale da lei non condiviso. Restivo trascinò il corpo della ragazza nel sottotetto della Chiesa e lo coprì con materiale di vario tipo.

Dove vedere Cercando Elisa - Il delitto Claps stasera in tv

Il documentario "Cercando Elisa - Il delitto Claps" va in onda oggi, 8 luglio 2023, su Nove alle 21.25 e in diretta streaming sul sito web della rete.