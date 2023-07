Cesara Buonamici al GF: "Non l'ho deciso io". E racconta la conversazione con Pier Silvio Berlusconi

Cesara Buonamici al Grande Fratello come opinionista. L'ufficialità dell'inedito ruolo all'interno del reality di Canale 5 in partenza da settembre è arrivata nelle scorse ore e adesso la giornalista commenta la novità in un'intervista che racconta l'iter della decisione voluta in primo luogo da Pier Silvio Berlusconi. "Torna, ancor più di prima, l'idea di raccontare storie di persone, non necessariamente strane o insolite, nelle quali i più possano riconoscersi" ha spiegato il volto storico del Tg5 al Corriere della Sera: "Inoltre questo programma così popolare obbligherà a una grande attenzione, perché nella semplicità si nasconde la complessità, da comprendere e analizzare a beneficio del pubblico".

Com'è noto, dalla prossima edizione del GF non ci sarà più spazio per il trash e per gli eccessi che hanno segnato il programma negli anni scorsi. Nessuna distinzione tra cosiddetti vip e persone comuni, basta con la popolarità a tutti i costi, ma via libera alle storie semplici in cui il telespettatore possa riconoscersi. Questo il progetto di Mediaset e del suo editore Pier Silvio Berlusconi, fortemente intenzionato a che fosse proprio Cesara Buonamici a sedere come opinionista accanto al conduttore Alfonso Signorini.

"Con Pier Silvio Berlusconi una conversazione semplice"

Cesara Buonamici ha spiegato che diventare opinionista del Grande Fratello non è stata una decisione sua. "Non ho deciso io. L'azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me" ha raccontato: "Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l'azienda per un programma di successo...". A riguardo ha avuto con Pier Silvio Berlusconi "una conversazione semplice. C'è stata una rapida convergenza", ha aggiunto: "Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta".

Quanto al suo rapporto con Signorini: "Diciamo la verità, qui la “spalla” sono io. E Signorini è il dominus della trasmissione" ha detto: "Tra me e Alfonso c'è una solida, antica amicizia; conto sul suo sostegno per inserirmi adeguatamente. Io cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti".

Cesara Buonamici condurrà ancora il Tg5

Il suo nuovo incarico non comporterà l'addio al Tg 5: "Continuerò la regolare turnazione in conduzione al tg delle 20, senza nessuna decurtazione, e di questo ringrazio l'azienda", ha assicurato Buonamici, giornalista conosciuta dal pubblico nella veste autorevole dell'informazione dell'ammiraglia Mediaset: "Il mio lavoro mi piace molto, ma soprattutto mi mantiene in una dimensione di continua presenza negli avvenimenti del mondo, e questo aiuta ad analizzare e capire i fatti, ovunque ti trovi". E non si è palesato alcun timore sulla eventualità che una esperienza del genere possa minare la sua credibilità: "Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso", ha precisato. Quanto alla possibilità che un giorno potrebbe lei stessa essere concorrente del GF: "Nonostante il lavoro che faccio da decenni, resto una persona tendenzialmente timida e riservata", ha affermato escludendone l'evenienza: "Guardo sempre con un pizzico di invidia quelli con un carattere diverso. E ora mi pare molto tardi per cambiare".