Chi è Mia Bocci, figlia dell'attore Cesare: dall'età ad Instagram a "Imperfetti sconosciuti"

La figlia di Cesare Bocci debutta in tv. Si chiama Mia, ha ventidue anni e, a oggi, conta oltre 7mila follower su Instagram dove mostra, giorno per giorno, la sua quotidianità e le sue passioni. Mia, questa sera, sarà protagonista di Imperfetti sconosciuti, uno show che andrà in onda alle 23.00 su Rai 3 e che condurrà, per la prima volta, insieme a suo papà Cesare, attore e conduttore televisivo che il pubblico ha imparato ad amare, dagli anni '90 a oggi, per la sua presenza in tantissime fiction da Un medico in famiglia a Il Commissario Montalbano, da L'Ispettore Coliandro a Elisa di Rivombrosa per non contare i numerosi programmi di cui è stato conduttore come, il più recente, Viaggio nella grande bellezza.

Oggi, Cesare, ha scelto come co-conduttrice della sua nuova trasmissione Imperfetti sconosciuti, proprio la sua Mia per un talk show sul rapporto tra genitori e figli dove venti teenagers avranno un confronto costruttivo con i loro genitori per migliorare il dialogo e avvicinare due diverse generazioni (i boomer e la cosiddetta gen z) che spesso faticano a comprendersi.

Chi è Mia Bocci, dalla malattia della mamma al suo primo romanzo

Nata il 26 marzo, sotto il segno dell'ariete, Mia è una ragazza che ha vissuto momenti non facili già dalla sua prima infanzia. Quando aveva solo pochi giorni di vita, in un primo aprile che sembrava un giorno qualunque, sua mamma, Daniela Spada, moglie di Cesare dal 1993, viene colpita da un ictus. Il percorso di riabilitazione dopo la malattia sarà lungo e impegnativo. Cesare, così è dovuto stare accanto alla moglie sentendosi, come ha rivelato in un'intervista a Ok Salute e Benessere, come se fosse, continuamente, "nel bel mezzo delle onde e sbattuto tra due scogli" con la moglie in coma e una bimba appena nata, da crescere.

Anche il rapporto di Mia, con sua madre, non è stato facile. La donna, infatti, si è svegliata dal coma non sapendo neanche di essere mamma e ritrovandosi davanti una bambina che neanche conosceva e che ha dovuto imparare a conoscere con il tempo. Oggi, però, le due sono vicinissime e Mia le è stata sempre accanto, anche quando, sei anni fa, ha avuto anche un tumore.

Cesare e Daniela hanno anche scritto un libro insieme. Si tratta di un romanzo dal titolo Pesce d'aprile per fermare, nel tempo, uno dei momenti più difficili che hanno vissuto insieme, la malattia di Daniela, "uno scherzo del destino" che oggi, però li ha resi più forti e uniti. Pesce d'aprile ha fatto il suo debuttto anche in teatro.

Le foto e il profilo Instagram