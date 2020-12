Le migliori partite in Champions League delle italiane su Amazon Prime Video

È ufficiale: dall'anno prossimo e per tre stagioni Amazon Prime Video trasmetterà in diretta una serie di partite di Champions League. L'annuncio è arrivato dal colosso dello streaming guidato da Jeff Bezos, ed è destinato a rivoluzionare ancora una volta il rapporto tra il mondo del calcio e gli spettatori.

"Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021-22 in avanti. Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d'Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all'azione" è quanto si legge nel comunicato ufficiale rilasciato questa mattina da Amazon.

Il rapporto tra Prime Video è lo sport si va così consolidando: dopo alcune serie dedicate ad atleti, allenatori e squadre (da Pantani al Manchester City, da Mourinho a Sergio Ramos), anche in Italia gli abbonati di Prime Video potranno seguire live partite di primo piano della massima competizione calcistica per club europea.

Quali partite si vedranno in esclusiva su Amazon Prime Video

In base all'accordo triennale raggiunto da Amazon e la Uefa per la trasmissione della Champions League nel nostro Paese,.su Prime Video si potranno vedere in Italia fino a 16 partite del mercoledì sera, dalla fase a gironi fino alle eventuali semifinali, con squadre italiane in campo.

Dalla stagione 2021-22 sino al 2023-24, quindi, gli abbonati ad Amazon Prime o a Prime Video potranno seguire sulla piattaforma gli incontri delle nostre squadre. "Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFA Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo" si legge ancora nella nota diffusa oggi.

A quanto si apprende, le 16 (al massimo) partite saranno trasmesse in esclusiva su Prime Video, il che significa che non saranno visibili su Sky. Una situazione analoga a quanto si verifica nel campionato di Serie A, in cui a ogni giornata tre match sono visibili solo su DAZN.

Al momento non è ancora noto un altro dettaglio di non poco conto per gli appassionati italiani di calcio, ovvero se per vedere le partite acquisite da Amazon sarà sufficiente l'abbonamento base a Prime, quello che consente di vedere film e serie tv inclusi nel catalogo, o se sarà necessario un abbonamento extra appositamente per questo genere di eventi sportivi.

Quel che è certo è che questo accordo segna una rivoluzione nella tramissione degli eventi sportivi, ed è praticamente certo che anche altri colossi dello streaming come Netflix saranno parte attiva in questo percorso.

Anche la Supercoppa Europea su Prime Video

Nell'ambito dello stesso accordo, Prime Video ha acquisito per tre anni, a partire dal 2021, anche i diritti per trasmettere la Supercoppa Europea. Questo avverrà a prescindere dal fatto che in campo ci siano squadre italiane che abbiano vinto la Champions League e/o l'Europa League.