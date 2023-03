Chapelwaite, questa sera in tv: per la prima volta in chiaro la miniserie tratta da Stephen King

Tratta dal racconto di Stephan King "Jerusalem's Lot" - sorta di prologo del suo "Le notti di Salem" e contenuta nel libro "A volte ritornano" - la miniserie in dieci episodi "Chapelwaite" va per la prima volta in chiaro su Rai 4, a partire da mercoledì 22 marzo 2023, dalle 21.15, con i primi due episodi. Interpretata da un cast capeggiato da Adrien Brody - già premio Oscar per il film "Il pianista" - la serie si cala in un'atmosfera gotica, garantendo tensione e colpi di scena.

Chapelwaite: le anticipazioni

"Chapelwaite" è una miniserie televisiva, che combina il thriller e il racconto gotico, tratta da un racconto del "maestro del brivido" Stephen King. Una storia dal titolo "Jerusalem's Lot" e contenuta nell'antologia "A volte ritornano". Non una delle storie più note dello scrittore statunitense - anche se pensata dallo scrittore come prologo del suo celebre secondo romanzo: “Le notti di Salem” -, ma diventata una miniserie per la quale King in persona ha speso parole di elogio (come non sempre accade per i lavori tratti dalle sue opere letterari). Scopriamo allora di cosa parla questo lavoro per la televisione, in onda per la prima volta in chiaro su Rai 4, a partire dal 22 marzo.

La storia è ambientata nel 1850 e segue il capitano Charles Boone che, ereditata una grossa somma in denaro dalla moglie defunta, lascia il lavoro e, partendo dal Massachusetts, si trasferisce con i figli nella vecchia casa di famiglia nel Maine. L’uomo inizia da quel momento a ricordare drammatici eventi passati. Ma non è tutto perché i residenti del luogo rivelano ostilità nei suoi confronti, sostenendo che la sua famiglia sia da sempre legata ad una maledizione. Charles Boon continua ad avere visioni inquietanti e capisce che nella casa potrebbe celarsi un segreto tremendo.

"Chaplewaite" è una miniserie in dieci episodi scritta, partendo dl racconto di Stephen King, da Peter e Jason Filardi. Il premio Oscar Adrien Brody veste i panni del protagonista, Charles Boone, ed è anche tra i produttori del progetto. Il resto del cast è composto da Emily Hampshire (Rebecca Morgan), Jennifer Ens (Honor Boone), Sirena Gulamgaus (Loa Boone), Ian Ho (Tane Boone), Eric Peterson (Samuel Gallup), Christopher Heyerdahl (Jakub), Julian Richings (Phillip Boone) e Steven McCarthy (Stephen Boone).

Dove vedere “Chapelwaite” (dal 22 marzo 2023)

I primi due episodi della miniserie “Chapelwaite” vanno in onda mercoledì 22 marzo 2023 a partire dalle 21.20 su Rai 4. Gli episodi della serie sono disponibili per la visione anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.