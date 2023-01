C’è posta per te, Charles Leclerc si commuove per la storia di Eleonora e Giulio

E’ stato il primo momento emozionante della puntata del 14 gennaio di C’è Posta per Te. Ospite del seguitissimo people show di Maria De Filippi, Charles Leclerc ha regalato una grande gioia, emozionandosi lui stesso di fronte alle commoventi vicissitudini di Eleonora e Giulio.

La storia di Eleonora e Giulio

Eleonora ha 23 anni e ha scoperto a 20 anni di avere la sclerosi multipla. Il suo ragazzo, Giulio, non l’ha mai lasciata, le è stato sempre vicino, anche quando hanno deciso di lasciare la Sicilia per andare a vivere al nord. “La mia paura più grande è di essere per lui un peso, ma lui mi dice che io sono la sua famiglia”. Ha spiegato la ragazza e poi, sorridendo ha spiegato perché ha scelto di fargli proprio quella sorpresa. “Per lui divento seconda solo quando c’è Leclerc che corre per la Ferrari”.

Quando Giulio arriva in studio Eleonora gli spiega tutta la sua gratitudine, ringraziandolo per il sostegno e dichiarandogli tutto il suo amore, mentre da dietro la busta Leclerc ascolta visibilmente emozionato.“Tu sei la persona che mi fa affrontare tutto con il sorriso”. Dice la ragazza “Non sei scappato e mi rendi felice quando dici che vuoi una famiglia con te. E ti prometto che ce la metterò tutta, perché anch’io la voglio, solo con te”.

Charles Leclerc si commuove a C’è posta per te

Ma, come di consueto a C’è posta per te, Eleonora per spiegare il suo amore ha scelto anche di fare una grandissima sorpresa al suo Giulio, portando in studio il campione della Ferrari e donando al ragazzo un momento indimenticabile con il suo idolo.

Charles Leclerc ha voluto dichiarare tutta la sua ammirazione per questa coppia di coetanei forti e uniti.“Sono commosso per la vostra storia”. Ha detto a Giulio. “Abbiamo su per giù la stessa età ma voi state affrontando qualcosa che io non ho mai dovuto affrontare, però so cosa vuol dire, come voi stare lontano da casa”.

Il campione ha poi regalato a Giulio ed Eleonora le magliette della Ferrari, ma anche un biglietto per Disneyland Parigi e dei biglietti per tornare più spesso a Catania, avendo saputo che la famiglia gli manca molto.

Una storia di grande amore che ha emozionato il pubblico e l’ospite, finita, ovviamente, con la busta aperta e un lungo e caloroso abbraccio tra i due fidanzati e il campione.