"Chase - Scomparsa" su Prime è il classico film d'azione da cui sai cosa aspettarti

Chase - Scomparsa (Copyright: Voltage Pictures 2022. All Rights Reserved)

È uscito il 10 ottobre, piuttosto in sordina, e quindi forse vi siete persi Chase - Scomparsa (titolo originale Last Seen Alive, e ci sarebbe da discutere sulla scelta dei traduttori), film con protagonista Gerard Butler e diretto da Brian Goodman (che forse ricordate come luogotenente Sean Cavanaugh in Rizzoli & Isle).

Eppure, nonostante le premesse e il titolo tradotto in italiano in maniera discutibile, siamo qui a dirvi che, in determinate circostanze, questo film d'azione / thriller merita una possibilità. Prima di spiegarvi il perché, riassumiamo brevemente la trama.

Di cosa parla Chase - Scomparsa

Il film inizia con un poliziotto che stringe le mani intorno al collo di un uomo apparentemente accusato di aver rapito qualcuno, e questo che dopo un po' risponde che "lei è morta". Fine prima scena.

Si passa a Will e Lisa Spann, una coppia sposata che sta andando in macchina dai genitori di lei. Perché Lisa ha bisogno di prendersi una pausa per pensare. Tuttavia rassicura Will, più o meno, sui suoi sentimenti, per quanto confusi siano.

A un certo punto Will dice che devono fare benzina, nonostante manchino pochi chilometri all'arrivo, e si fermano in una stazione di servizio, con Lisa che entra a comprare una bottiglia d'acqua mentre il marito fa rifornimento. Quando esce, però, Lisa viene fermata da una persona che le parla, ma né il marito né noi spettatori capiamo bene cosa succede perché un camion si mette davanti.

E quando si toglie dalla vista, Lisa non c'è più. Will, che non si è accorto di nulla, inizia a cercare ovunque la moglie. Nel bagno, tra le corsie, nel piazzale, chiede al negoziante, ma niente. Sembra incredibile, ma deve chiamare la polizia per la scomparsa di sua moglie, e di qui parte unaa doppia indagine: quella della polizia, che non esclude lo stesso Will dai sospetatti, e quella in solitaria di Will, determinato più che mai. Se vi va, date uno sguardo al trailer del film.

Perché vedere Chase - Scomparsa, nonostante tutto

Diciamolo a chiare lettere: se state cercando un film da Oscar, lasciate perdere, perché questo è un semplice film di azione abbastanza pieno di cliché e stereotipi, e con dei buchi di trama abbastanza grossi da far venire il sospetto che ci possa essere un sequel - per dirne un paio: ma quindi perché Will è così bravo con armi e combattimento? Quella telefonata in cui parlava di dipendenti che non riusciva a pagare ha avuto un seguito? - e non sappiamo se augurarcelo.

Ciò detto, un po' come abbiamo detto per il disaster movie Moonfall, se state cercando un film d'azione come quelli "di una volta", non troppo impegnativo ma con qualche apprezzabile momento di tensione, allora potete tranquillamente schiacciare il tasto play e godervelo senza impegno. Passando oltre i buchi di trama e non curandovi degli stereotipi. Basta sapere a cosa si va incontro.

Voto: 6