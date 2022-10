Che c’è di nuovo, stasera in tv: anticipazioni del talk show con Ilaria D’Amico

Dopo anni vissuti come “donna del calcio in tv”, Ilaria D’Amico sbarca giovedì 27 ottobre su Rai 2 con un nuovo talk show d’attualità dal titolo “Che c’è di nuovo”. Approfondimenti, volti, voci e storie capaci di sintetizzare i cambiamenti storici che stiamo vivendo. Scopriamo qualcosa in più su questo nuovo programma.

Che c’è di nuovo: le anticipazioni

Per buona parte dei telespettatori Ilaria D’Amico è stata per molti anni il volto femminile del calcio in televisione. Iniziato nel 2003, il suo percorso a Sky è terminato – almeno per il momento – nel 2020 e ci ha accompagnato in molti dei momenti sportivi più emozionanti degli anni 2000: basti pensare alla vittoria dell’Italia al Mondiale del 2006, tanto per menzionare la parentesi più eclatante.

Ilaria D’Amico non è però nuova a programmi non legati al giornalismo sportivo: tra le sue esperienze più significative troviamo ad esempio “Exit – Uscita di sicurezza”, talk di approfondimento in onda dal 2007 al 2013 su La7.

Annunciato inizialmente per il mese di settembre, “Che c’è di nuovo arriva oggi”, 27 ottobre in prima serata su Rai 2. Il programma si presenta come contenitore in grado di portare in scena i fatti, i volti, le voci e le vicende rappresentative del nostro periodo storico. Un tentativo di sintetizzare i piccoli e grandi cambiamenti dei nostri tempi, idealmente diviso in tre parti:

La prima è principalmente incentrata sull’intervista con i protagonisti della settimana; la seconda dà voce ad una persona – che può essere un personaggio celebre o un cittadino – che elabora un pensiero personale, poi oggetto di un immediato dibattito; la terza è dedicata alle inchieste di “Che c’è di nuovo”, che hanno come motivo conduttore quello di raccontare la realtà. L’obiettivo della D’Amico e dei suoi autori è quello di porre al telespettatore molte domande evidenziando diverse verità sul periodo storico attuale.

Dove vedere “Che c’è di nuovo” (giovedì 27 ottobre 2022)

“Che c’è di nuovo” va in onda il giovedì - a partire dal 27 ottobre - dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.