Che Dio ci aiuti 7, da stasera in tv: anticipazioni della prima puntata

Ha inizio oggi, giovedì 12 gennaio 2023 dalle 21.25, la settima stagione della serie televisiva "Che Dio ci aiuti". Un capitolo che rappresenta per Elena Sofia Ricci un addio (o un arrivederci?) alla fiction di Rai 1. Nella trama del primo episodio Suor Costanza è momentaneamente assente: una situazione destinata a generare qualche complicazione.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni del 12 gennaio 2023

In "Giudizi universali", primo episodio stagionale di "Che Dio ci aiuti", ritroviamo un'aria molto particolare al convento: Suor Costanza, infatti, è assente e tutto è adesso nelle mani di Suor Angela, colpita da una certa pignoleria. A starle accanto, sostenendola e incoraggiandola, non può che esserci Azzurra. Nel frattempo Emiliano è alle prese con due faccende: la prima lo riguarda da vicino ed è l'organizzazione del suo matrimonio, la seconda ha a che fare con una paziente di nome Luisa, madre di Elia, un bambino di sei anni. Questa situazione genera poco dopo l'arrivo di una nuova suora di nome Teresa, che fin dal principio sembra precisa e rigorosa. Ma non è la sola new entry stagionale: l'approdo di due ragazze, Ludovica e Cate, vivacizza l'ambiente, anche perché le due sono caratterialmente agli antipodi, pur avendo una cosa in comune, ovvero un segreto che le ha portate fino ad Assisi.

Il titolo del secondo episodio della serata è "Sensi di colpa". Suor Angela ce l'ha con sè stessa per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un’ultima notte, con delle inevitabili conseguenze. Il piccolo viene portato per il momento in convento insieme a Sara, la ragazza che l’ha trovato. Azzurra prova ancora una volta a consolare Suor Angela, dicendole che la colpa non è tutta sua: a tal proposito inizia ad avere dei sospetti su Suor Teresa. Emiliano, intanto, vorrebbe dare una radicale svolta alla sua vita. La sua love story si è rivelata fallimentare e pensa che sia arrivato il momento di comportarsi da "cattivo ragazzo", duro e senza scrupoli.

Dove vederlo in tv e in streaming

La prima puntata stagionale di "Che Dio ci aiuti" va in onda mercoledì 12 giugno 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.20. Gli episodi della serie sono inoltre visibili su RaiPlay, sia on demand che in live streaming.