Che Dio ci aiuti 7, stasera in tv la decima e ultima puntata: le anticipazioni

Rai 1 trasmette oggi, giovedì 16 marzo a partire dalle 21.25, la decima e ultima puntata stagionale di "Che Dio ci aiuti". Come già precedentemente annunciato, questo appuntamento prevede il ritorno della Suor Angela di Elena Sofia Ricci, chiamata a rapporto da una disperata Azzurra (Francesca Chillemi). Le trame degli ultimi due episodi della settima stagione toccano dei tasti drammatici, riguardanti prima il passato di Sara, poi il presente del piccolo Elia. Scopriamo le anticipazioni della serata.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni del 16 marzo 2023

La prima serata di Rai 1 parte con il diciannovesimo episodio stagionale di "Che Dio ci aiuti", dal titolo "Dire Fare Impicciare". Azzurra ha fatto una scoperta sul passato di Sara, ma adesso cosa deve fare? Intanto ne parla con Suor Teresa, che le dice di non spifferare il tutto ai quattro venti. Azzurra però continua a credere che dire la verità sarebbe cosa buona e giusta e Suor Teresa è così costretta a ricorrere a maniere più decise: convoca il Vescovo, parlandogli dell'insubordinazione della Leonardi. Dal canto suo Sara si ritrova a rivive proprio il drammatico evento in questione e fa a tal proposito una scoperta: il ragazzo che sta frequentando, Marco, è giunto ad Assisi in modo non casuale.

Il secondo episodio della serata (e ventesimo stagionale) chiude l'annata dell'amata serie. Il titolo è "La ricerca della felicità" e vede Sara apprendere una brutta notizia riguardante il piccolo Elia Nel frattempo Suor Teresa si trova al contempo ad avvertire i Servizi Sociali dell'accaduto e critica aspramente Azzurra per la scelta fatta. Quest'ultima è profondamente affranta e chiede sostegno a Suor Angela. Riuscirà la novizia a non giudicare duramente Suor Teresa e a perdonarla? Cate e Ludo ignorano gli ultimi avvenimenti e credono che Sara ed Emiliano siano fatti l'una per l'altro. Ciò che proprio non sanno è che il ragazzo è in procinto di rifarsi una vita in compagnia di Corinna.

Dove vederlo in tv e in streaming (16 marzo 2023)

La decima e ultima puntata stagionale di "Che Dio ci aiuti" va in onda giovedì 16 marzo su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.