Che Dio ci aiuti 7, stasera in tv la nona puntata: le anticipazioni

Nel corso della nona puntata stagionale di "Che Dio ci aiuti" il piccolo Elia è diviso tra il convento ed una famiglia che potrebbe essere per lui ideale. Mentre Suor Costanza fa ritorno in convento, diversi personaggi sono impegnati nel portare in scena lo spettacolo "L'infanzia di Gesù". L’appuntamento con i nuovi episodi è per oggi, 9 marzo 2023, dalle 21.25 su Rai 1.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni del 9 marzo 2023

Il titolo del primo episodio della serata è "Sempre con te". Il piccolo Elia ha tirato fuori il lato più sensibile è premuroso di Suor Teresa, che continua a rimandare la chiamata ai Servizi Sociali, triste per l'eventuale addio da parte del bambino. Questo aspetto di Teresa, fino a questo momento rimasto inedito, colpisce Azzurra, ma inevitabilmente le due donne si interrogano sul futuro del bambino. Ludovica è sempre intenta a trovare la persona che potrebbe scagionare sua madre. Cate, invece, è molto presa dall'audizione che dovrebbe farla ammettere al conservatorio: Sara decide di aiutarla, ma l'effetto desiderato si allontana sempre più e nel mezzo ci finisce pure Emiliano. Nel frattempo Suo Costanza fa ritorno al convento. In questa occasione incontra Umberto, un uomo che fu un amico di giovinezza: un confronto che porterà i suoi ricordi ad un evento accaduto molti anni prima.

Il secondo episodio della serata (e diciottesimo in totale) è "La forma dell'amore". Per Elia ci sono delle novità: ha trovato quella che potrebbe essere per lui la famiglia ideale e appare adesso più convinto a lasciare il convento. Qui alcuni personaggi, a partire da Suor Teresa, sono impegnati nel portare in scena lo spettacolo "L'infanzia di Gesù". Le coppie formate da Emiliano e Sara e Corinna e Marco danno il loro contributo, ma l'occasione genera competizione e ripicche. Mentre Cate, grazie anche al coro, sembra sempre più vicina all'ammissione al conservatorio, Ludovica fa una scoperta riguardante la madre e deve adesso prendere una importante decisione. Anche Azzurra ha tra le mani una importante notizia riguardante Sara: cosa farà adesso?

Dove vederlo in tv e in streaming (9 marzo 2023)

La nona puntata stagionale di "Che Dio ci aiuti" va in onda giovedì 9 marzo su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.