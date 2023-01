Che Dio ci aiuti 7, tutte le novità della stagione che dice addio a Suor Angela

Sarà una stagione speciale, quella al via dal 12 gennaio, per Che Dio ci aiuti. L’amata serie di Rai Uno infatti, alla sua settima stagione, quest’anno saluterà la sua grande protagonista. Per Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci infatti, quest’anno arriverà il momento di congedarsi dal Convento degli Angeli Custodi. A prenderne il timone sarà la novizia Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, sempre sotto l’ala protettrice (anche se a distanza) di Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi. Confermato nel cast anche Pierpaolo Spollon nel ruolo di Emiliano, mentre diverse saranno le new entry: da Fiorenza Pieri, che interpreta l’inflessibile suor Suor Teresa, a Emma Valenti nel ruolo di Ludovica, a Federica Pagliaroli in quello di Sara.

Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione del dramedy di Rai Uno

Alla fine della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, le due protagoniste, Suor Angela ed Azzurra, erano più unite che mai. La prima aveva accettato la responsabilità della guida del Convento degli Angeli Custodi dopo la partenza di suor Costanza, mentre Azzurra aveva preso la decisione di diventare suora. Nell’apertura di questa nuova stagione le ritroviamo ancora insieme, ma molte cose stanno per cambiare.

Suor Angela appare sempre più inquieta e rigida: i problemi finanziari del convento le hanno tolto un po’ della sua proverbiale vivacità, ma non solo. Chiamata a stilare una valutazione sulla vocazione e il noviziato di Azzurra, Suor Angela teme di aver raccontato troppo del passato della ragazza quando il vescovo decide di inviare al convento qualcuno a verificare che Azzurra possa davvero diventare suora. La novizia, che nota il grande nervosismo di suor Angela, cerca di capire cosa abbia provocato quel cambiamento, anche chiedendo aiuto a Emiliano, prossimo a nozze che Azzurra ritiene un errore. Nel frattempo al convento arrivano due nuove ragazze. Cate è un’aspirante avvocata, che si presenta come una giovane tutta ambizioni e carriera, e che invece si rivelerà presto diversa da quello che vorrebbe apparire. Ludovica invece è una ragazza con la passione per la musica, in fuga dalla famiglia, che la vorrebbe impegnata nel proprio ristorante, e da un’audizione importantissima al Conservatorio, unica via per realizzare i suoi sogni. In apertura di stagione facciamo anche la conoscenza con il piccolo Elia, che deve affrontare la morte improvvisa del padre e una madre che è in grande difficoltà.

Tutti personaggi di cui gli spettatori potranno conoscere caratteri e vicende nel corso delle dieci serate in programmazione su Rai Uno a partire da giovedì 12 gennaio.

Che Dio ci aiuti 7, tra conferme, novità e l’addio di Suor Angela

Le nuove puntate di Che Dio ci aiuti sono molto attese quest’anno da un pubblico che ha seguito fedelmente sei anni di programmazione rendendo la serie prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, una delle lunghe serialità più di successo degli ultimi anni. Merito di storie che uniscono dramma e commedia, che raccontano persone sbagliate che con fatica alla fine riescono a trovare il proprio riscatto. E merito anche delle protagoniste, a iniziare dal cuore della serie, l’amata Suor Angela di Elena Sofia Ricci che vedremo quest’anno allontanarsi sempre più dal convento per altri impegni e altre esperienza, fino al saluto finale.

Ma come sarà il Convento degli Angeli Custodi senza la presente trascinante della sua leader? Anche questo è un elemento che gli spettatori affezionati potranno iniziare a scoprire in questa nuova stagione, in cui tutte le responsabilità si trasferiranno sulle spalle della giovane novizia Azzurra che, dopo essere stata accolta dal Convento ed essere molto cresciuta grazie alla guida di Suor Angela, ora dovrà cavarsela da sola. Anche se potrà sempre chiedere consiglio a Suor Costanza.

Che Dio ci aiuti 7 quindi propone quindi al pubblico non solo diverse novità, con l’introduzione di nuovi personaggi, ognuno portatore di una, ma anche un addio importantissimo e che non potrà che essere un po’ doloroso per gli affezionati fan, e che di fatto aprirà una nuova era per il Convento e per l’amata serie di Rai Uno.