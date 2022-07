Che Dio ci aiuti 7: quando inizia, trama, puntate, cast, personaggi

"Che Dio ci aiuti 7" segna una svolta per tutti i fan della serie di Rai 1: come già comunicato da mesi la Suor Angela di Elena Sofia Ricci fa le valigie ed esce di scena. La vedremo dunque per un’ultima volta, pronta a lasciare il testimone a Francesca Chillemi: già forte di un ruolo importante ed amato, Azzurra diventa la protagonista della serie. Scopriamo qualcosa in più sulla settima stagione della serie.

Quando inizia "Che Dio ci aiuti 7"

La messa in onda della settima stagione di "Che Dio ci aiuti" è prevista per l’inizio del 2023. La sesta stagione è andata in onda dal 7 gennaio all’11 marzo del 2021. Un periodo che, indicativamente, verrà riproposto anche per la settima annata.

Le puntate

Anche per la sua settima stagione gli episodi trasmessi saranno 20, in onda nel corso di 10 serate (dunque due per volta). Le prime due stagioni della serie erano formate da 9 puntate, dalla terza annata diventate stabilmente 10.

Trama e anticipazioni

Anche se il finale della scorsa stagione è stato all’insegna dell’ottimismo, con l’inizio della settima Azzurra e Suor Angela dovranno fronteggiare diversi imprevisti. Successivamente a un errore commesso, Suor Angela dovrà infatti lasciare il suo convento. Ma non è tutto, perché partiranno anche Nico, Monica, Penny, Ginevra ed Erasmo. In tal modo Azzurra si ritroverà sola, fino all’arrivo di nuovi volti: quello di Sara, ad esempio, romana ed eccentrica, che dietro le sgargianti acconciature nasconde però dolori passati; e poi Catena e Ludovica, che sognano di diventare rispettivamente cantante e avvocata; e, ancora, Ettore il nuovo e piacente barista; e il piccolo Elia, che costruirà un bellissimo rapporto con Sara. Tra le vecchie conoscenze ritroveremo invece Emiliano, che si trasferirà in convento

Cast e personaggi

La settima stagione di "Che Dio ci aiuti" è quella del grande addio della Suor Angela di Elena Sofia Ricci. La stessa attrice ha dichiarato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: "Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine". La protagonista sarà dunque Francesca Chillemi: la sua Azzurra ha nel tempo acquisito sempre più spazio e, grazie al favore del pubblico, sarà il motore portante della serie. La Ricci non è però la sola a fare i bagagli: ufficializzati anche gli addii di Monica (Diana Del Bufalo), Nico (Gianmarco Saurino), Erasmo (Erasmo Genzini) e Ginevra (Simonetta Columbu). Tra gli altri attori rivedremo invece Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti e Ileana D’Ambra.

Dove vedere "Che Dio ci aiuti 7"

La settima stagione di "Che Dio ci aiuti" andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della saranno poi disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.